Formula E: António Félix da Costa ha dominato fino al penultimo giro

La prima delle due gare dell’E-Prix di Valencia è stata particolarmente sfortunata per DS Automobiles e il suo partner TECHEETAH. Dopo aver dominato il quinto round del campionato mondiale ABB FIA Formula E con un ampio margine, il campione in carica António Félix da Costa è stato privato di una vittoria che aveva ormai in tasca.

"Ovviamente è una grande delusione per noi perché le nostre monoposto erano molto efficienti", ha detto Thomas Chevaucher, il nuovo direttore di DS Performance. “António è stato molto veloce in qualifica e molto efficiente in gara. Questo risultato non riflette l’andamento della nostra gara. È il risultato di un

malinteso tra il direttore di gara e gli strateghi della squadra. Il Direttore di Gara, infatti, ha la possibilità di togliere energia dopo la neutralizzazione provocata dall’ingresso della Safety Car, ma questo non è un obbligo. Si aspettava che i piloti "perdessero tempo" di proposito prima di tagliare il traguardo. E da parte nostra, non ci aspettavamo questo taglio di energia, fuori luogo. Questo malinteso ha portato alle condizioni che abbiamo visto poi nell’ultimo giro. Non ci sono stati problemi tecnici. Sfortunatamente, è stato deciso tutto da una questione normativa. Questa situazione è anche conseguenza dell'utilizzo di un circuito molto insolito per la Formula E, a conferma che le piste cittadine fanno parte del DNA della disciplina. Adesso dobbiamo solamente concentrarci sulla gara di domani! "

Partendo dalla pole position, António Félix da Costa ha condotto il gruppo in partenza dietro la safety car, frutto della pioggia caduta pochi minuti prima della gara. Nonostante diversi ingressi della Safety Car che hanno ridotto ogni volta il vantaggio che era riuscito a costruire, il portoghese non avrebbe mai lasciato il comando della gara, sulla base delle prestazioni che aveva dimostrato fino all’ultimo giro. Le ripetute modifiche apportate dalla direzione di gara alla quantità di energia assegnata hanno sorpreso la grande maggioranza dei piloti, compreso il leader della corsa. Costretto a completare l'ultimo giro a un ritmo più lento, António si è dovuto accontentare di un 7 ° posto sotto la bandiera a scacchi… prima di essere retrocesso dopo la gara per aver superato la quota energetica autorizzata.

"Questo ovviamente non è il tipo di finale che un appassionato di motorsport vuole vedere, indipendentemente dal nome del vincitore", ha lamentato António. “Ammetto di aver subito un duro colpo, difficile da digerire. Oggi è stata una giornata perfetta. Sia su pista asciutta che sotto la pioggia, avevamo gestito tutto alla perfezione prima di entrare in questo ultimo giro. Quindi sì, fa male. Ma domani è un altro giorno e avremo un'altra opportunità per fare punti. Questo è l'obiettivo adesso. "

Dodicesimo sulla griglia di partenza, Jean-Éric Vergne ha concluso in nona posizione al termine di questa gara di 45 minuti più un giro. "Tanti colpi di scena oggi", ha detto il francese. “La giornata non è iniziata come sperato, ma non ci siamo mai arresi. Anche se la gara è stata piena di colpi di scena, sono riuscito a concludere la gara al 9 ° posto. Non vedo l'ora di mettermi al volante della mia monoposto domani e ho tutte le intenzioni di puntare a prendere punti importanti. "

Una cosa è certa: l’ottimo livello delle prestazioni della nuova DS E-TENSE FE21 è stato evidente per tutti sul circuito Ricardo Tormo e solo questo finale troncato di gara ha privato il team DS TECHEETAH di una seconda vittoria quest'anno. "Ovviamente non è finita come avevamo immaginato", ha confermato Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH. “António ha fatto una gara meravigliosa dalla pole position, ma siamo rimasti sorpresi dall'enorme riduzione di energia imposta dopo l'ultima neutralizzazione da parte della Safety Car. Quindi abbiamo dovuto rallentare bruscamente per poter finire la gara. Nonostante tutto, abbiamo ottenuto 3 punti dalla pole position per António e due punti dal 9 ° posto per JEV. Sappiamo che tutti i punti contano in questo campionato, ma ovviamente è deludente se si considera che oggi avremmo potuto portare a casa un bottino importante. "

Essendo questo E-Prix di Valencia una "doppia gara", i piloti dell'ABB FIA Formula E World Championship torneranno in pista già domenica. La partenza della sesta gara della stagione sarà alle ore 14:00 (CEST) sul circuito Ricardo Tormo.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Nyck DE VRIES=> 57 punti

2.Stoffel VANDOORNE => 48 punti

3.Sam BIRD => 43 punti

4.Robin FRIJNS => 43 punti

5.Mitch EVANS => 39 punti

6.Pascal WEHRLEIN => 32 punti

7.René RAST => 31 punti

8.Edoardo MORTARA => 30 punti

9.Nico MUELLER => 30 punti

10.Jean-Éric VERGNE => 27 punti

….

12.Antonio Felix DA COSTA => 24 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 105 punti

2.JAGUAR RACING => 82 punti

3.ENVISION VIRGIN RACING => 58 punti

4.DS TECHEETAH => 51 punti

5.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 43 punti

6.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 42 punti

7.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 32 punti

8.ROKIT VENTURI RACING => 31 punti

9.MAHINDRA RACING => 29 punti

10.NISSA E.DAMS => 26 punti

11.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 16 punti

12.NIO 333 FE TEAM => 14 punti