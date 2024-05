Formula E, António Félix Da Costa trionfa a Berlino per la terza volta

António Félix da Costa ha scritto la storia nel Berlin E-Prix 2024, ottenendo la sua terza vittoria sul circuito di Tempelhof,

un record per il pilota che ha anche segnato la prima vittoria di Porsche in una gara di Formula E in Germania. Il pilota ha dominato la competizione, mantenendo il comando nonostante le sfide tattiche e la pressione costante degli avversari.

Da Costa ha preso un vantaggio iniziale sfruttando l'Attack Mode in modo efficace, con le auto Porsche che hanno mostrato una strategia di squadra ben coordinata. Nonostante una pausa dovuta alla Safety Car, ha mantenuto la calma e ha ripreso la testa della gara con una manovra di sorpasso audace che ha dimostrato la sua abilità e determinazione.

"Il sentirsi a casa vincendo per Porsche è incredibile. È una vittoria dedicata a tutte le persone che ci supportano, inclusi gli operai della fabbrica e il nostro consiglio di amministrazione. È stata una gara speciale e un momento significativo per me e il team," ha detto Da Costa dopo la gara.

Nick Cassidy e Oliver Rowland hanno anch'essi dato prova di grande tenacia. Cassidy, con una manovra all'ultimo minuto, ha assicurato il secondo posto, mentre Rowland è salito sul podio dopo una difficile rimonta dalla 16ª posizione. "La strategia di oggi era differente; sapevamo che dovevamo essere più astuti. È stata una delle gare più difficili ma anche gratificanti," ha commentato Rowland.

Il successo di Da Costa non è solo una testimonianza del suo talento, ma anche del continuo sviluppo e dell'innovazione nel campo della Formula E. La conferma che il Tempelhof resterà la sede della competizione per altri sei anni rafforza il legame tra la serie e la città di Berlino, con il sindaco Kai Wegner che esalta l'evento come un fulcro per la mobilità sostenibile e lo sviluppo urbano.

Con l'attuale stagione che continua a evolversi, il successo di Da Costa a Berlino non solo rinvigorisce la sua carriera, ma stabilisce anche nuovi standard di eccellenza e competitività nella Formula E.

Il prossimo appuntamento del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E si svolgerà in Cina, con un double header a Shanghai il 25 e 26 maggio.