Il Team PEUGEOT TotalEnergies debutta sul circuito di Spa-Francorchamps

La 6 Ore TotalEnergies di Spa-Francorchamps, terza prova del Campionato del Mondo FIA Endurance (FIA WEC), si svolgerà i prossimi 28 e 29 aprile.

Il circuito belga, nel cuore della foresta delle Ardenne, è uno dei circuiti leggendari dell'automobilismo, rinomato per il suo tracciato collinare, le curve veloci e il famoso Raidillon.

Sarà la prima volta che la PEUGEOT 9X8 correrà sul circuito di Spa-Francorchamps e, come spiega Olivier JANSONNIE, Direttore Tecnico di PEUGEOT SPORT: "È un circuito diverso da tutti gli altri, che non conosciamo e dove non abbiamo mai guidato prima. Ci aspettiamo quindi di doverlo scoprire durante le prove libere. Dovremo essere bravi ad anticipare, a vedere rapidamente i valori ottimali su una pista nuova e in condizioni che potrebbero essere molto diverse da quelle di Portimão. A Spa, le condizioni meteo sono solitamente instabili e più complicate da gestire. È un circuito fantastico e siamo tutti molto motivati a correre con la nostra PEUGEOT 9X8.”

Dopo un primo risultato nella Top 5 lo scorso fine settimana, l'obiettivo del Team PEUGEOT TotalEnergies sarà mantenere il livello di affidabilità delle PEUGEOT 9X8 #93 e #94 viste a Portimao, per questa che è l’ultima prova prima del Centenario della 24 Ore di Le Mans del prossimo giugno.

Stoffel VANDOORNE, pilota di riserva di PEUGEOT SPORT, sarà presente a Spa-Francorchamps per sostenere il team PEUGEOT TotalEnergies e portare tutta la sua esperienza sul circuito di casa alla squadra.

Le due PEUGEOT 9X8 saranno in pista a Spa-Francorchamps giovedì 27 aprile per due sessioni di prove libere. La sessione di qualifica si svolgerà il 28 aprile alle 17.50 per la classe Hypercar e la partenza della gara sarà data sabato 29 aprile alle 12.45.