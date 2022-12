Nissan accende i riflettori sulla nuova vettura di Formula E

Nissan ha svelato la nuova livrea NISSAN e-4ORCE 04 delle vetture Gen3 per la Stagione 9 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E.

La nuova livrea è caratterizzata da un originale disegno con fiori di ciliegio, un richiamo al DNA giapponese e un importante simbolo di rinascita.

Ashwani Gupta, Chief Operating Officer Nissan ha dichiarato: “La Stagione 9 del campionato di Formula E coincide con il quinto anno di presenza Nissan nella competizione e il primo come Nissan Formula E Team. Abbiamo una lunga storia nelle competizioni motoristiche e la nuova livrea della vettura rende omaggio al nostro DNA giapponese”.

Il prossimo campionato segna anche l’inizio dell’attesissima Gen3. Con 350 kilowatt (il 40% in più di potenza rispetto alla Gen2) e una velocità massima di oltre 320 km/h, le nuove auto saranno più leggere e più piccole, consentendo gare ancora più emozionanti.

Guillaume Cartier, Chairperson, Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe and Oceania) ha commentato: “La Formula E è la punta di diamante della tecnologia EV e siamo certi che questa nuova generazione di auto porterà innovazione ed emozioni sia su pista che su strada”.

Con 85 anni di storia nel motorsport e oltre dieci anni di esperienza nei veicoli elettrici, Nissan scende sulle piste di Formula E confermando il suo impegno per la sostenibilità ambientale e l’elettrificazione.

Guillaume Cartier ha poi aggiunto: “Oltre la metà delle gare si svolge nella nostra regione AMIEO e questo ci permette di ottimizzare il trasferimento di competenze dalla pista alla strada e viceversa, accelerando lo sviluppo delle tecnologie di mobilità elettrica, per offrire il meglio ai nostri clienti”.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha dichiarato: “L’introduzione della Gen3 rappresenta una svolta per il campionato e per Nissan. La squadra correrà con il nuovo nome Nissan Formula E Team e siamo tutti emozionati e motivati ad affrontare la nuova sfida”.

La Formula E è il primo sport globale a essere certificato sin dall’inizio con un’impronta di carbonio netta pari a zero. Il Nissan Formula E Team ha ricevuto tre stelle – la massima valutazione di sostenibilità – nel Programma di accreditamento ambientale della FIA.

Nuovi piloti Nissan

Grandi novità anche all’interno del Nissan Formula E Team, con due nuovi piloti per la prossima stagione: Norman Nato, che gareggerà con la vettura numero 17, e Sacha Fenestraz, che gareggerà con la vettura numero 23.

Nato, vincitore di una gara di Formula E, fa il suo ritorno a tempo pieno nella serie dopo aver partecipato al FIA World Endurance Championship nel 2022. Il trentenne pilota francese vanta una brillante carriera, fatta di successi in Formula Renault 3.5 Series, GP2 Series e FIA Formula 2 e con un secondo posto assoluto alla 24 Ore di Le Mans nel 2020.

Fenestraz, dopo il debutto nell'ultima gara di Stagione 8, tornerà a tempo pieno in Formula E. Il giovane pilota ventitreenne franco-argentino ha vinto il titolo giapponese di Formula 3 nel 2019 e continua a gareggiare nel Paese sia in Super Formula che nella classe GT500 del campionato Super GT. Ad oggi, Fenestraz ha conquistato la vittoria in entrambi i campionati e attualmente è in testa alla classifica del Super GT.

Nato ha commentato: “Mi piace molto la nuova livrea, è diversa dalle altre e si farà notare in pista. Il disegno dei fiori di ciliegio è un tocco molto originale. Questa stagione è un nuovo inizio anche per me. Devo concentrarmi sulla preparazione, sulla conoscenza della vettura e consolidare i legami con il resto della squadra, per arrivare alla prima gara in Messico nelle migliori condizioni. Manca poco alle prove, quindi sfrutteremo l’appuntamento di Valencia per migliorare e capire a fondo la nuova auto di Gen3 ed essere pronti per la Stagione 9”.

Per Fenestraz: “L’auto è bellissima. Mi piace molto l’idea dei fiori di ciliegio. Non si è mai visto nulla di simile in Formula E ed è un omaggio alle origini giapponesi del Team. Non vedo l’ora di scendere in pista e di iniziare le prove a Valencia. La Formula E è un grande passo avanti per la mia carriera; ammiro la professionalità e l’impegno della squadra e sono pronto a dare il massimo. Stiamo facendo un’ottima preparazione, mettiamo a punto ogni dettaglio nel simulatore in modo che l’auto sia pronta ad affrontare al meglio ogni sfida”.

Per la Stagione 9 il Team Nissan potrà contare anche su due riserve d’eccezione: Mitsunori Takaboshi e Jann Mardenbourugh, vincitore della GT Academy ed ex pilota del programma intensivo di sviluppo dei piloti Nissan di Formula E.

La monoposto Gen3 nella nuova livrea farà il suo debutto nei test pre-stagionali al Circuito Ricardo Tormo di Valencia, dal 13 al 16 dicembre. La Stagione 9 si preannuncia come il più grande evento di Formula E, con un record di 17 gare programmate, che per la prima volta toccheranno India, Sudafrica e Brasile, prima della conclusione annuale al celeberrimo E-Prix di Londra.

Shell e The Woolmark Company sponsor del Nissan Formula E Team

Per la prossima stagione, il Nissan Formula E Team potrà contare sul supporto di due importanti partner tecnici. Il Team continuerà a lavorare a stretto contatto con il suo consolidato partner Shell ed è orgoglioso di annunciare una nuova collaborazione con The Woolmark Company.

Tommaso Volpe ha infine aggiunto: “Per noi è importante lavorare con partner che condividano i nostri valori, le priorità e gli obiettivi a lungo termine, soprattutto in materia di sostenibilità ed elettrificazione. Siamo pertanto orgogliosi di avere il supporto di Shell e The Woolmark Company”.