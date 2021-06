Peugeot scalda i motori per il 49° Rally San Marino

E' tutto pronto per il terzo appuntamento della stagione, il 49° Rally San Marino è il primo appuntamento su terra e PEUGEOT schiera la Nuova 208 Rally 4 dopo un test pregara da cui è uscito un quadro molto positivo e incoraggiante. Andrea Nucita e suo fratello Giuseppe stanno preparando questo importante appuntamento con la meticolosità che li contraddistingue fin dall’inizio dell’avventura ufficiale con la Casa del Leone.

Sarà un’ottima occasione per tentare la terza vittoria su tre gare disputate, un’opportunità per recuperare la gara siciliana non corsa e tornare in vetta alla classifica della stagione.

Andrea Nucita (pilota ufficiale PEUGEOT 208 Rally 4): “Siamo arrivati al primo appuntamento su fondo sterrato della stagione e siamo in una buona posizione di classifica. Siamo contenti di quanto fatto, ma dobbiamo rimanere concentrati per continuare a fare il 100%. Abbiamo svolto un test pregara che è servito parecchio perché è stata la prima presa di contatto con la nostra 208 Rally 4 in assetto da terra. Un test molto interessante per saggiare anche le performance dei pneumatici Pirelli su questo fondo. Siamo per ora molto soddisfatti ma consapevoli del fatto che San Marino è sempre stata una gara difficile con tante insidie, con un fondo che si degrada particolarmente, elemento per noi importante visto che non partiamo tra i primi. Dovrà essere una gara nella quale, oltre alla velocità, sarà determinante adottare un’ottima tattica di gara”.