Nissan contribuisce ai risultati di Renault per 49 milioni di euro

Il risultato pubblicato da Nissan, secondo le norme contabili giapponesi,

per il quarto trimestre del suo esercizio fiscale 2021/2022 (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022), dopo riclassificazioni IFRS, si tradurrà nel risultato netto del primo trimestre 2022 di Renault in un contributo positivo stimato a 49 milioni di euro .

Come annunciato il 23 marzo 2022, le svalutazioni degli asset in Russia sono state contabilizzate al 31 marzo 2022 e sono state calcolate proporzionalmente alla partecipazione di Nissan nel Gruppo Renault (ossia 15%) nei bilanci pubblicati da Nissan, in data odierna, secondo le norme contabili giapponesi.