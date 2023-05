Nissan e la Federico II di Napoli per formare i futuri ingegneri

Nissan avvia una partnership con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli studi di Napoli Federico II

per avvicinare i giovani al settore Automotive e alle nuove tecnologie per una mobilità sostenibile, sicura e connessa.

La collaborazione tra Nissan e il Dipartimento dell’ateneo partenopeo mira alla individuazione di figure professionali altamente specializzate nell’ingegneria, favorendo un dialogo diretto tra università e industria automotive. In quest’ottica, Nissan ha concordato con il Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica Magistrale un percorso articolato in diverse fasi, dalla formazione in aula tramite un seminario di approfondimento sulla mobilità elettrica sostenibile, sicura e connessa alla sperimentazione su strada e in laboratorio delle tecnologie con il test drive dei crossover elettrificati Nissan, dalla ricerca attraverso una borsa di studio sulla ricarica statica ad induzione per le vetture elettriche all’inserimento nel mondo del lavoro con due stage per neolaureati presso Nissan Italia nel settore tecnico e commerciale.

Formazione teorica e sperimentale

L’iniziativa ha preso il via oggi con il Seminario “La mobilità del futuro”, organizzato da Nissan in collaborazione con il DIETI. La presentazione del seminario, a cura di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, si svolge presso l’Aula Seminari del DIETI sita in via Claudio 21 a Napoli davanti ad una platea di oltre 100 studenti e docenti di diversi corsi di Ingegneria. Introducono il seminario il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Prof. Fabio Villone, il Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Prof. Santolo Meo e il Prof. Carlo Petrarca, docente di Elettrotecnica e promotore dell’evento.

Durante questo primo incontro, Nissan ha dedicato ampio spazio ai temi dell’elettrificazione e delle tecnologie intelligenti per un approccio sostenibile alla mobilità, in linea con la visione aziendale Ambition 2030 per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo.

Inoltre, per sperimentare le tecnologie più innovative disponibili sulle vetture Nissan, i ricercatori del DIETI e gli studenti, diretti dai ricercatori, potranno effettuare test di laboratorio e test drive di Nissan Ariya, il Crossover Coupé 100% elettrico, e Qashqai e-Power, l’elettrico senza spina esclusivo Nissan, che saranno concessi in comodato d’uso gratuito per un mese.