La gamma Nissan Micra si arricchisce della nuova versione GPL, esclusiva per il mercato italiano.

La motorizzazione con doppia alimentazione benzina-GPL è ideale per coloro che desiderano coniugare piacere di guida e bassi costi di esercizio, questi ultimi grazie al minor prezzo del GPL rispetto agli altri combustibili e agevolazioni fiscali presenti in molte regioni italiane.

Inoltre, il minore impatto ambientale dovuto alle basse emissioni di CO 2 permette a Micra GPL di circolare liberamente nei centri storici delle città anche in caso di blocco del traffico. La soluzione ideale per chi ha necessità di utilizzare la macchina senza limitazioni, ma anche per coloro che hanno percorrenze superiori alla media. Infatti, con un solo pieno dei due serbatoi, benzina e GPL, Micra è in grado di garantire un’autonomia di oltre 1.000 km (WLTP ciclo combinato).

Questo tipo di alimentazione è particolarmente apprezzato dai clienti del segmento B, dove nel canale privato il GPL è la terza alimentazione più scelta dai consumatori italiani, con una quota pari al 14% rispetto a una media del 9% di quota GPL in tutti gli altri segmenti.

Nissan Micra GPL è equipaggiata con motore 3 cilindri benzina turbo IG-T 92 da 1,0 litri, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Un motore che, grazie al turbo a bassa inerzia, offre un’elevata reattività già dai bassi regimi, garantendo un’erogazione della potenza fluida e costante.

Tipo di motore Potenza (CV) Coppia (Nm) Emissioni CO 2 (g/km) WLTP Consumi (l/100km) WLTP IG-T 1,0 litri 3 cilindri 5MT 90 a GPL a 66 kw (90 CV)/5000 giri/min 160/2000-3750 giri/min Benzina: 129 GPL: 119 Benzina: 5,7 GPL: 6,7

L’impianto GPL è sviluppato e prodotto appositamente per Nissan Micra, in collaborazione con BRC Gas Equipment che ne cura installazione e messa a punto. Un connubio perfetto che consente al guidatore di godere di tutti i vantaggi dell’alimentazione GPL, senza rinunciare alle prestazioni, all’efficienza e all’affidabilità. Il sistema elettronico esegue un continuo e minuzioso controllo del funzionamento dell’impianto, analizzandone tutti i principali parametri e garantendone il comportamento ottimale in ogni condizione di marcia.Micra GPL viene proposta in tre allestimenti: ECO VISA, ECO ACENTA e ECO N-DESIGN con prezzi a partire da 11.900€ con Ecobonus per la versione ECO VISIA.