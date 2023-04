Nissan presenta Townstar 100% elettrico in versione Combi

Il nuovo Nissan Townstar 100% elettrico arriva sul mercato europeo nella versione Combi per trasporto passeggeri.

In linea con la visione a lungo termine Ambition 2030, per contribuire a un mondo più pulito, sicure e inclusivo, Nissan introduce un nuovo modello a zero emissioni comodo e versatile, adatto alle esigenze delle famiglie.

Townstar EV combi è equipaggiato con motore elettrico da 90 kW (122 CV) di potenza e 245 Nm di coppia. L’autonomia di 285 km è garantita da una batteria da 45 kWh che può essere ricaricata in corrente alternata (11kW e 22kW) o in corrente continua (80kW) e impiegare rispettivamente 90 minuiti o 37 minuti per passare dal 15% all’80% di carica. La versione con caricabatteria da 22 kW è dotata anche di una pompa di calore per riscaldare l'abitacolo e di un sistema di raffreddamento della batteria per ottimizzarne la durata.

Nicolas Tschann, Light Commercial Vehicle (LCV) Director, Nissan Europe, ha dichiarato: “Townstar EV combi è pensato per essere un mezzo versatile, in grado di adattarsi alle molteplici esigenze delle famiglie. La gamma Nissan EV si arricchisce di un modello che privilegia funzionalità e praticità senza compromessi in termini di stile e comfort”.