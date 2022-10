Nissan sostiene la seconda edizione della Neapolis Marathon

Nissan è sponsor della seconda edizione della Neapolis Marathon,

l’evento podistico aperto ad atleti e amatori che si correrà domenica 23 ottobre tra le strade del capoluogo campano, dove è previsto il raddoppio dei partecipanti rispetto alla precedente edizione.

Il nuovo Qashqai e-POWER elettrificherà i 42.195 metri del tracciato della maratona come vettura di testa e time keeper per gli atleti di punta, con partenza e arrivo a piazza del Plebiscito e che toccherà luoghi caratteristici e suggestivi della città come il Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, il molo San Vincenzo e gran parte del lungomare. Una seconda vettura Nissan QQ e-POWER chiuderà poi la gara.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha commentato: “Con la partecipazione alla Neapolis Marathon, Nissan consolida il suo forte legame con lo sport. Dalla Champions League al Campionato del Mondo di Formula E ABB FIA, la maratona è un ulteriore occasione per promuovere al grande pubblico l’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità sostenibile. Qashqai e-POWER, official electrified car della manifestazione, rappresenta al meglio tale impegno, con i suoi bassi consumi, basse emissioni e piacere di guida tipico di un EV.”

Marco Toro ha poi aggiunto: “Napoli è una città strategica per Nissan nel Centro-Sud Italia, con la quale ho un forte legame affettivo, poiché è la mia città natale e proprio qui corro la mia prima maratona.”

Nei giorni di sabato 22 e domenica 23 ottobre, Nissan sarà presente a Napoli anche con esposizione statica dei due modelli di punta Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER in Piazza del Plebiscito.

Negli stessi giorni, vigilia e giornata di gara, il nuovo Nissan Qashqai e-POWER sarà inoltre protagonista presso tutte le concessionarie italiane, nell’ambito del primo dei due open weekend completamente dedicati alla vettura. I clienti italiani potranno provare l’innovativa motorizzazione elettrificata e-POWER che debutta in Europa proprio su Qashqai, la vettura che ha creato il segmento dei crossover. A Napoli, le prove su strada si svolgeranno solo sabato 22 ottobre, con partenza da Piazza Trieste e Trento.

NISSAN QASHQAI e-POWER

e-POWER è un brevetto Nissan e rappresenta un approccio rivoluzionario e innovativo all’elettrificazione. Nel sistema e-POWER di Qashqai, il motore elettrico da 190 CV è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza. L'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri da 158 CV, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina presso un esercente tradizionale e viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km.

Piacere di guida e bassi consumi fanno di e-POWER la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica.

Anche la motorizzazione e-POWER gode inoltre di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, secondo le diverse disposizioni regionali e locali

Ricca dotazione tecnologica per il comfort e la sicurezza

Nissan Qashqai è equipaggiato con ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e può farla ripartire automaticamente (se l’arresto dura meno di 3 secondi) quando le vetture di fronte riprendono a muoversi. Pro PILOT Assist con Navi-link legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Il sistema, inoltre, può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco. In fase di manovra in retromarcia, può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze.

Il nuovo Qashqai ha un sistema di infotainment avanzato con servizi di connettività ai vertici della categoria. L’innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8”, un nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” e nuovo sistema di infotainment e navigazione con schermo digitale touch HD da 9” con una nuova interfaccia grafica.

Con l’app NissanConnect Services si possono gestire a distanza, direttamente dallo smartphone o da dispositivi Alexa e Google, il clacson, le luci, l’apertura/chiusura delle portiere. Inoltre, è prevista l’opzione di notifica, in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata. Un’altra novità assoluta sono i report sullo stato di salute del veicolo, visualizzabili sempre dall’app, che ricordano se è necessaria manutenzione e segnalano eventuali malfunzionamenti.

Su Qashqai e-POWER è presente anche l’e-Pedal Step, che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando il solo pedale dell'acceleratore. Alzando il piede dall’acceleratore, si accendono gli stop e la vettura rallenta, senza però fermarsi completamente. Il pedale del freno è sempre disponibile in caso di necessità. Grande comodità in città, nel traffico o in fase di manovra, ma anche efficienza, perché con e-Pedal Step si massimizza la rigenerazione della batteria.