Nissan: utile e previsioni in rialzo nel primo semestre 2022

Aumenta del 12,6% l’utile operativo lordo di Nissan nel primo semestre dell’anno, con previsioni per l'intero anno fiscale riviste in rialzo del 44%.

Sono questi i principali risultati finanziari del semestre conclusosi il 30 settembre 2022 presentati dalla casa asiatica, che ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi e utili per l'intero anno fiscale. L'aumento dei ricavi e dell'utile operativo sono stati raggiunti nonostante il difficile contesto commerciale della prima metà dell'anno fiscale, caratterizzato da un forte aumento dei prezzi delle materie prime e un volume di vendite inferiore a quello dell'anno precedente, a causa della carenza di semiconduttori e dell'impatto delle chiusure legate al Covid a Shanghai, in Cina. Grazie all’attuazione del piano di trasformazione Nissan Next, l'azienda ha migliorato la qualità delle vendite in ogni mercato, con aumento dei ricavi unitari e diminuzione dei costi di vendita. Il miglioramento dei risultati rispetto all'anno fiscale precedente riflette anche i recenti tassi di cambio e uno yen più debole del previsto.

Nel periodo luglio-settembre 2022, i ricavi sono pari a 2,52 trilioni di yen, con un utile operativo in crescita del 44,5% a 91,7 miliardi di yen e margine operativo del 3,6%. Per l’intero anno fiscale 2022, che si concluderà il 31 marzo 2023, Nissan prevede un volume di vendite pari a 3,7 milioni di unità, in calo del 7,5% rispetto alla precedente previsione. Nella seconda metà dell'anno fiscale, l'azienda prevede di dover ancora fronteggiare la carenza di semiconduttori e l'aumento dei prezzi delle materie prime. Nonostante queste sfide, Nissan continuerà a introdurre nuovi modelli e a migliorare la qualità delle vendite. Le recenti fluttuazioni dei tassi di cambio e il significativo indebolimento dello yen, hanno indotto Nissan a rivedere le proprie ipotesi sui futuri tassi di cambio. Di conseguenza, Nissan ha rivisto le previsioni per l'intero anno fiscale 2022, con un aumento di 900,0 miliardi di yen nei ricavi e un aumento di 110,0 miliardi di yen nell’utile operativo rispetto alla precedente previsione.

Makoto Uchida, CEO di Nissan, ha dichiarato: "L’ottima performance del primo semestre riflette il costante miglioramento della struttura degli utili e le solide basi del nostro business, oltre al positivo impatto dei tassi di cambio. Abbiamo raggiunto questi risultati in un contesto commerciale sempre più sfidante a causa della continua carenza di semiconduttori e dell'impennata dei prezzi delle materie prime. Tutti in Nissan si sono impegnati a fondo per mantenere la disciplina finanziaria e migliorare la qualità delle vendite. Inoltre, i nostri nuovi modelli sono stati accolti molto bene dai clienti nelle rispettive regioni. Anche se per il secondo semestre prevediamo un contesto commerciale ancora difficile, puntiamo a realizzare i nostri obiettivi previsti al rialzo, continuando ad attuare il piano di trasformazione aziendale Nissan NEXT."