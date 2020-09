Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric debutta al Fleet Motor Day

Si è svolta la sesta edizione del Fleet Motor Day 2020, la manifestazione dedicata al mondo delle flotte aziendali all'Autodromo di Vallelunga (Roma). L’evento è stato organizzato dal magazine specializzato “Fleet Magazine” con il patrocinio di Aniasa, dell’Osservatorio Top Thousand e di Unrae.

A dimostrazione dell’importanza che ricopre per Citroën il mercato B2B, la Marca ha voluto presentare la sua più recente e innovativa offensiva prodotto esponendo Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric.

L’attenzione degli 800 partecipanti, di cui 250 Fleet e Mobility manager, è stata attirata dalla silhouette di questa vettura svelata solo pochi mesi fa, che unisce i canoni stilistici di diverse tipologie di vetture segnando una nuova tappa dello stile Citroën e che è dotata di una motorizzazione 100% elettrica capace di erogare una potenza di 136 CV (100 kW) con un’autonomia di 350 km nel ciclo WLTP. Design e tecnologia di ultima generazione che si sposano con comfort, economia d’uso e sicurezza, tradizionali e riconosciute qualità delle vetture Citroën, ma che sono anche le caratteristiche più ricercate dai clienti BtoB.

La manifestazione è stata anche l’occasione per presentare ai Fleet e Mobility manager il percorso di elettrificazione del Brand «Citroën goes Ëlectric for all» che prevede nel 2020 il lancio di 6 veicoli elettrificati: Nuova ë-C4 - 100% ëlectric, Ami, ë-Jumpy, Nuovo ë-Jumper - 100% ëlectric, ë-SpaceTourer e SUV C5 Aircross Hybrid. Proprio quest’ultimo modello è stato protagonista dei test drive lungo i percorsi dedicati in pista per comprenderne al meglio il comfort eccezionale garantito dall’isolamento dei vetri anteriori stratificati, dalle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® e dai sedili Advanced Comfort, a cui si aggiunge tutto il piacere della guida fluida e silenziosa in modalità 100% elettrica. Inoltre i partecipanti hanno potuto verificare le prestazioni eccezionali della tecnologia ibrida plug-in che consente un’autonomia di 55 km in modalità 100% elettrica, 32 g/km di emissioni di CO2 e consumi a partire da 1,4 l/100 km.

Citroën intende continuare il trend positivo registrato nel mercato BtoB dall’inizio dell’anno con l’obiettivo a fine 2020 di crescere rispetto allo scorso anno e nel 2021 di accelerare lo sviluppo grazie al lancio di servizi e prodotti che rispondono perfettamente alle nuove esigenze del mercato, come dimostrano Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric che offrono al cliente la possibilità di scegliere fra la motorizzazione 100% elettrica di Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric e le motorizzazioni termiche benzina e diesel di nuova generazione di Nuova Citroën C4.