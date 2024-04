Nuova Smart Concept #5 SUV premium elettrico debutta a Pechino 2024

Il mondo dei veicoli elettrici è in continua evoluzione, e smart non resta indietro con il lancio della nuova Concept #5, un mid-size SUV completamente elettrico.

Questo modello, presentato in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino il 25 aprile 2024, rappresenta un punto di svolta significativo per il marchio, noto per i suoi veicoli urbani compatti.

La smart Concept #5 si distingue per il suo design futuristico e le caratteristiche orientate all'outdoor, rendendola ideale per le avventure al di fuori della città. Con un'accentuata vocazione verso lo spazio e la versatilità, il veicolo mantiene le dimensioni compatte tipiche di smart, garantendo al contempo un comfort superiore e una capacità di carico notevolmente aumentata.

L'estetica del veicolo fonde la modernità distintiva di smart con elementi audaci e avventurosi, caratterizzati da una silhouette squadrata e muscolosa che sottolinea il suo spirito esplorativo. La struttura distintiva del tetto e le soluzioni high-tech all'avanguardia offrono un'esperienza di bordo di prim'ordine, mirata a soddisfare le esigenze di un pubblico attivo e dinamico.

Con questo audace ingresso nel segmento dei SUV mid-size premium, smart stabilisce nuovi standard per il design e la funzionalità nel mercato dei veicoli elettrici. La Concept #5 non è solo un'espansione della gamma di prodotti smart, ma un segno distintivo dell'evoluzione del marchio in un contesto globale, sempre più orientato verso soluzioni di mobilità sostenibili e innovative.