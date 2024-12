Nuovo Opel Frontera: design minimalista, interni sostenibili e motorizzazioni innovative

Il nuovo Opel Frontera ridefinisce il concetto di SUV moderno con un design robusto e minimalista che riflette appieno la filosofia di sostenibilità della casa tedesca.

Il caratteristico Opel Vizor domina il frontale, mettendo in evidenza il nuovo logo Opel Blitz al centro di una calandra pulita e priva di elementi cromati. Questa scelta non è solo estetica, ma è anche un impegno verso una produzione più sostenibile.

Le superfici nette e definite della carrozzeria, arricchite da linee distintive, conferiscono un aspetto robusto e contemporaneo. Anche l’illuminazione del Frontera rispecchia la sua anima sostenibile: i fari Intelli-LED a basso consumo sono di serie e integrano un assistente abbaglianti automatico per un’esperienza di guida sicura e confortevole.

Interni Moderni e Eco-Compatibili

Entrando nel nuovo Opel Frontera, si viene accolti da un ambiente progettato per il massimo comfort e una sostenibilità esemplare. Gli interni presentano materiali riciclati, come tessuti e rivestimenti delle porte, mentre elementi come il volante della versione GS sono realizzati in pelle sintetica vegana.

I sedili Intelli-Seat sono un esempio perfetto di come Opel combini ergonomia e sostenibilità. Progettati per alleviare la pressione sul coccige grazie a una fessura centrale, offrono un comfort ottimale durante i lunghi viaggi. L’attenzione al dettaglio si riflette anche nell’eliminazione di elementi superflui, come le finiture cromate, a favore di un design essenziale e funzionale.

Motorizzazioni per Ogni Esigenza

Il nuovo Opel Frontera offre una gamma di motorizzazioni in grado di soddisfare ogni tipo di cliente, dalla mobilità completamente elettrica alle soluzioni ibride innovative.

Opel Frontera Electric La versione completamente elettrica rappresenta la scelta ideale per chi desidera viaggiare a zero emissioni locali. Dotato di un motore da 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, il Frontera Electric offre un’autonomia fino a 305 km (WLTP). Grazie al sistema di ricarica rapida, è possibile ricaricare la batteria dal 20% all’80% in soli 26 minuti. I prezzi partono da 29.900 euro.

Opel Frontera Hybrid Per chi cerca un equilibrio tra efficienza e praticità, il Frontera Hybrid è disponibile in due varianti: un motore turbo benzina da 74 kW (100 CV) e una versione più potente da 100 kW (136 CV). Entrambe le varianti sono abbinate a un sistema elettrificato a 48 volt che supporta il motore termico durante accelerazioni e partenze. La tecnologia ibrida consente di viaggiare in modalità elettrica fino al 50% del tempo in città, riducendo consumi ed emissioni. I prezzi partono da 24.500 euro.

Materiali Riciclati e Sostenibilità

Il nuovo Opel Frontera è un esempio concreto di come il design automobilistico possa essere sostenibile senza compromessi in termini di qualità e funzionalità. La carrozzeria utilizza acciaio e alluminio riciclati, mentre componenti polimerici innovativi contribuiscono a rendere il veicolo riciclabile fino al 95%.

Opel ha implementato tecnologie avanzate per ridurre l’impatto ambientale anche nelle parti non visibili del SUV. Ad esempio, il sistema di raffreddamento e la batteria da 48 volt del modello ibrido sono stati progettati per massimizzare l’efficienza e ridurre il consumo di energia.

Prezzi e Configurazioni

Il nuovo Opel Frontera è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le esigenze di ogni cliente:

Opel Frontera Electric: a partire da 29.900 euro, ideale per chi cerca una mobilità completamente elettrica.

Opel Frontera Hybrid: disponibile a partire da 24.500 euro, per un approccio ibrido intelligente e conveniente.

Versioni e optional: ogni modello può essere personalizzato con pacchetti che includono dettagli come cerchi in lega, sistemi avanzati di assistenza alla guida e rivestimenti interni di alta qualità.

Il nuovo Opel Frontera rappresenta un punto di svolta per il mercato dei SUV, combinando design minimalista, materiali eco-compatibili e motorizzazioni all’avanguardia. Con prezzi competitivi e un impegno concreto verso la sostenibilità, il Frontera è la scelta ideale per chi desidera un veicolo flessibile, adatto alle famiglie e attento all’ambiente.