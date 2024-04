Nuovo Opel Frontera: SUV elettrico e ibrido innovativo

Opel inaugura un capitolo entusiasmante nella sua illustre storia con il lancio del nuovo Frontera,

un SUV che promette di ridefinire le aspettative dei clienti grazie al suo mix vincente di design, tecnologia e sostenibilità. Disponibile con motorizzazioni completamente elettriche o ibride a 48 volt, il nuovo Frontera si posiziona come una scelta ideale per coloro che cercano un veicolo spazioso, divertente da guidare e rispettoso dell'ambiente.

Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nell'offrire un veicolo che non solo si distingue per il suo design robusto e soluzioni innovative, ma è anche perfettamente adatto sia all'ambiente urbano che suburbano. Il nuovo Frontera impressiona fin dal primo sguardo con il suo aspetto audace, incarnando la filosofia di design di Opel con linee decise e una silhouette verticale distintiva.

Gli interni del nuovo Frontera combina estetica e funzionalità, con un cruscotto digitale Pure Panel, sedili Intelli-Seat per un comfort superiore e soluzioni di connettività avanzate, come la stazione per smartphone opzionale che trasforma il dispositivo in un pannello di controllo integrato per l'infotainment del veicolo.

Il design del nuovo Frontera, accattivante e dalle caratteristiche interne avanzate, il Frontera si distingue per le sue prestazioni. Con una capacità di carico impressionante e la scelta tra propulsione elettrica o ibrida, questo SUV è perfetto per chi cerca un veicolo spazioso, efficiente e divertente da guidare, che non compromette le prestazioni per la sostenibilità.

Il nuovo Opel Frontera segna un passo importante nella strategia di elettrificazione di Opel, dimostrando l'impegno del marchio tedesco nel fornire veicoli che soddisfano le esigenze di una vasta gamma di clienti, promuovendo al tempo stesso uno stile di vita più sostenibile. Con il suo design innovativo, le soluzioni tecnologiche intelligenti e le opzioni di propulsione avanzate, il Frontera è pronto a conquistare il mercato, offrendo un'esperienza di guida unica e responsabile