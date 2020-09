Nuovo Peugeot 3008, ordinabile in Italia

Nuovo SUV PEUGEOT 3008, da qualche giorno svelato al pubblico, è ordinabile da oggi anche in Italia con prezzi che partono da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech, 31.000 euro per quelle Diesel BlueHDi e 44.680 per le motorizzazioni plug-in HYBRID, con batteria ricaricabile da fonti esterne e in grado di viaggiare in elettrico per oltre 50 km, il massimo della tecnologia ibrida oggi disponibile. La consegna dei primi esemplari è prevista per il mese di Gennaio 2021, quando farà il suo debutto sul mercato italiano.

Fin dal lancio nell’autunno 2016, SUV 3008 ha rappresentato per PEUGEOT un successo a 360° gradi. Dal punto di vista dei volumi, grazie ad un successo commerciale senza precedenti che ha portato PEUGEOT rapidamente fra i top players del segmento degli sport utility. Un successo che ancora oggi non accenna a diminuire: 3008 è il SUV di segmento C a marchio europeo più venduto in Italia. E’ stato anche un successo di critica, perché PEUGEOT 3008 è stato il primo SUV della storia a vincere l’ambito premio di Auto dell’Anno.

Proprio nella consapevolezza dell’importanza strategica di questo prodotto, SUV 3008 compie oggi un ulteriore passo avanti, rinnovando la sfida e facendo leva su tre elementi principali:

STILE: distintivo al primo sguardo, grazie ad un nuovo frontale con una mascherina

senza cornice, che espande i dettagli a scacchiera fino ai fari LED dal nuovo disegno,

impreziositi dalla nuova firma DRL LED ad artiglio, di serie su tutta la gamma ed ormai tratto distintivo di tutte le PEUGEOT di ultima generazione. Fari posteriori FULL LED 3D con indicatori di direzione a scorrimento, nuove tinte esterne ed il “BLACK PACK”, per caratterizzare ancor più lo stile di questo SUV di grande successo.

TECNOLOGIA: attraverso l’introduzione su tutte le motorizzazioni di ADAS (aiuti alla guida) di ultima generazione (Adaptive Cruise Control con Lane Positioning Assist), per una guida semi-autonoma di secondo livello ed il sistema Night Vision, vera anteprima nel segmento C-SUV. Ma anche un quadro strumenti digitale del PEUGEOT i-Cockpit® ulteriormente migliorato nella leggibilità grazie alla tecnologia “Normally Black” ed un Touchscreen centrale che arriva fino a 10’’ con tecnologia HD.

ESPERIENZA DI GUIDA ESTESA: con l’evoluzione dei motori termici, ora tutti Euro

6D e la duplice offerta delle versioni HYBRID e HYBRID4, Nuovo SUV PEUGEOT 3008 rimane il riferimento del mercato in termini di combinazione fra efficienza, potenza a tipologia di trazione offerta.

Dopo il recente lancio di PEUGEOT 308, SUV PEUGEOT 3008 prosegue nella direzione di offrire una gamma più ampia, in grado di soddisfare le necessità ed i desideri dei Clienti più esigenti. Replica così la struttura di gamma ottimizzata su 3 livelli di allestimento, ciascuno arricchibile da uno specifico pack. ACTIVE, ALLURE e GT, cui si aggiungono l’ACTIVE Pack, l’ALLURE Pack ed il GT Pack. Per il mondo delle flotte, poi, è stato pensato l’allestimento ACTIVE Business, con dotazioni di serie ideali per chi ne fa un uso lavorativo.