Oepl: grande attesa per la finale di X Factor 2021

L'edizione 2021 di X Factor, lo show prodotto da Fremantle per Sky, sarà ricordata negli annali del programma come punto di svolta.

La focalizzazione sulla diversità e l'inclusione hanno acceso un potente riflettore nella sensibilità collettiva, mettendo ulteriormente in evidenza i concorrenti di questa agguerrita edizione.I quattro giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, hanno dimostrato grandi capacità nella scelta dei concorrenti, migliorandone il livello, di per sé già altissimo, puntata dopo puntata. Variegata, come sempre, la lista dei quattro finalisti.Baltimora, ovvero Edoardo Spinsante, arriva da Ancona e con la sua grande voce rappresenta al meglio le ambizioni del roster Hell Raton.

Si dimostra poliedrico suonando pianoforte e chitarra, oltre a cimentarsi nella produzione nella quale ha dimostrato capacità sorprendenti.Bengala Fire, sono una band di quattro giovani ma talentuosissimi musicisti, formatasi nella provincia di Treviso e affidati alle cure di Manuel Agnelli, hanno portato alla ribalta le loro differenti influenze musicali ma facendo riferimento, soprattutto, al rock d’oltre manica.Gianmaria Volpato si fa chiamare semplicemente gIANMARIA e le sue origini iniziano da Vicenza, ma il suo punto di arrivo si affida a Emma per potenziare la vocazione di interprete e compositore moderno dalla visione complessa, che si riflette nella sua musica e nei suoi testi, che non temono di rivisitare grandi classici del cantautorato italiano.

Fellow identifica Federico Castello, che da Asti inizia a dedicarsi alla musica già ad 8 anni. Sotto lo sguardo vigile di Mika, ha intrapreso un evidente percorso di maturazione artistica, valorizzando la sua voce classica eppure contemporanea, sempre in grado di suscitare grandissime emozioni.

La finale di X Factor 2021 - oggi, 9 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - sarà nuovamente all'insegna della partnership con il marchio Opel e metterà in luce i suoi versatili modelli. A partire da Nuovo Opel Mokka, che ha dimostrato la sua silenziosa presenza, in nome della propulsione 100% elettrica di Opel Mokka-e, per lasciare il proscenio ai giovani artisti in gara.

Anche Opel ha voluto condividere i valori di diversità ed inclusione che X Factor 2021 ha dimostrato, dedicando uno spot pubblicitario con cui l'entusiasmante e rinnovato design di Opel Mokka incoraggia a esprimere sé stessi, indipendentemente da categorie e convenzioni prefissate.