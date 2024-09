OMODA 5 e JAECOO 7 debuttano al Salone dell’Auto di Torino 2024

OMODA & JAECOO si preparano a conquistare il pubblico italiano con il loro debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Torino 2024, che si terrà dal 13 al 15 settembre.

Lo stand sarà situato in via Roma, all’angolo con Piazza Carlo Felice, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare i modelli di punta al loro lancio italiano: OMODA 5 e JAECOO 7. Con caratteristiche distintive, design all’avanguardia e dotazioni tecnologiche di alto livello, i due brand offrono soluzioni che rispondono alle esigenze di un pubblico esigente e moderno.

OMODA 5: il crossover tecnologico che punta sui giovani

OMODA 5 si distingue per essere il primo SUV crossover intelligente del marchio OMODA. Progettato con una filosofia estetica definita "Art in Motion", si rivolge soprattutto ai giovani grazie alla sua combinazione di sportività e funzionalità. Questo modello punta a unire tecnologia avanzata, comfort e sicurezza senza compromessi, offrendo un’esperienza di guida dinamica e versatile.

Sotto il cofano, l’OMODA 5 è equipaggiato con un motore 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV, capace di sprigionare una coppia di 275 Nm. Il veicolo è abbinato a un cambio automatico a 7 marce con doppia frizione, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi. Tre modalità di guida - Eco, Normal e Sport - permettono di adattare la vettura alle diverse condizioni stradali.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’OMODA 5 ha ottenuto le 5 stelle EuroNCAP, grazie a una vasta gamma di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che includono, tra gli altri, il Cruise Control Adattivo, la frenata di emergenza automatica e il monitoraggio dell’angolo cieco.

JAECOO 7: il SUV off-road potente e di stile

Presentato per la prima volta al Salone di Shanghai 2023, il JAECOO 7 approda ora sul mercato italiano con un prezzo di listino a partire da 33.900 euro. Questo SUV di fascia alta è progettato per offrire un perfetto equilibrio tra robustezzae eleganza, ideale per chi cerca prestazioni off-road senza rinunciare allo stile.

Il motore è un turbo benzina 1.6 litri, in grado di sviluppare 147 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e alla trazione integrale intelligente AWD. Le modalità di guida disponibili sono sette, incluse opzioni per terreni difficili come sabbia, neve e fango, rendendo il JAECOO 7 perfetto per l’avventura e i percorsi più impegnativi.

All’interno, il JAECOO 7 offre un’esperienza di lusso, con dettagli come un tetto panoramico da 1,1 metri quadrati, un sistema di illuminazione ambientale a 64 colori e un ampio display da 14 pollici. La dotazione tecnologica comprende anche la ricarica wireless e un avanzato sistema audio Sony con otto altoparlanti.

OMODA & JAECOO propongono promozioni esclusive fino al 30 settembre 2024. Per l’OMODA 5, il modello Premium è offerto al prezzo della versione Comfort (27.900 euro), con un risparmio di 2.000 euro. Il JAECOO 7, invece, può essere acquistato con uno sconto di 2.410 euro sul prezzo di listino, in caso di finanziamento. Le opzioni di finanziamento sono agevolate grazie alla collaborazione con CA Auto Bank, che prevede soluzioni di pagamento flessibili per entrambi i modelli.

OMODA & JAECOO offrono una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri, valida su tutti i veicoli commercializzati in Italia. Nei primi tre anni, non ci sono limiti di chilometraggio, e sono previsti anche 12 anni di garanzia contro la corrosione e 8 anni per i componenti critici dei veicoli elettrici.

Con questa solida base di innovazione, sicurezza e affidabilità, OMODA & JAECOO si apprestano a diventare protagonisti del panorama automobilistico italiano, puntando su modelli che combinano prestazioni elevate e un design accattivante, destinati a soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti.