Opel apre gli ordini del nuovo Combo Electric in Italia, il multispazio 100% elettrico e versatile

Opel lancia il nuovo Combo Electric in Italia , aprendo ufficialmente gli ordini per la nuova generazione del pratico multispazio elettrico.

Con un prezzo di partenza di 36.150 euro, il nuovo Combo si distingue per il design affilato e moderno, il frontale caratteristico "Opel Vizor" e una gamma di tecnologie che lo rendono una delle scelte più interessanti nel segmento dei veicoli elettrici destinati a famiglie e servizi navetta.

Tecnologie di punta e maggiore autonomia

La nuova generazione di Opel Combo Electric offre un'autonomia migliorata fino a 346 km (WLTP) con una singola ricarica, 60 km in più rispetto al modello precedente. Questo risultato è stato raggiunto grazie allo sviluppo del motore elettrico e all'integrazione di una pompa di calore altamente efficiente, che aiuta a preservare l'autonomia della batteria anche in condizioni di temperature basse.

Il veicolo è alimentato da un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e offre tre modalità di guida: Eco, Normal e Power, garantendo flessibilità in base alle esigenze del conducente. Inoltre, il sistema di frenata rigenerativa regolabile su tre livelli, consente di ottimizzare il recupero dell'energia in fase di decelerazione. Con il caricatore di bordo da 11 kW, la batteria può essere ricaricata rapidamente in corrente alternata, mentre presso le stazioni di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW si può raggiungere l'80% della capacità in circa 30 minuti.

Spazio e comfort per tutti

Il nuovo Opel Combo Electric è disponibile in due versioni: una da 4,41 metri che può ospitare fino a cinque persone, e la versione più lunga, il Combo XL, da 4,76 metri, che offre spazio per un massimo di sette passeggeri. Opzionalmente, la seconda fila di sedili può essere configurata con tre sedili singoli, rendendo l'abitacolo particolarmente versatile.

Il bagagliaio del Combo XL, configurato con i sedili abbattuti, offre fino a 4.000 litri di volume di carico, rendendolo un partner ideale per le attività all’aperto o i viaggi lunghi in famiglia. Con 27 vani portaoggetti e un tetto panoramico opzionale con vano pensile, l'abitacolo diventa ancora più funzionale, offrendo fino a 186 litri di spazio aggiuntivo per riporre oggetti di uso quotidiano.

Sicurezza e assistenza alla guida all'avanguardia

Il nuovo Opel Combo Electric introduce diverse tecnologie innovative per rendere i viaggi più sicuri e rilassanti. I fari Intelli-Lux LED® Matrix Light, per la prima volta disponibili su questa gamma, offrono visibilità ottimale e sono una delle novità principali. Il multispazio dispone di 18 sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’Adaptive Cruise Controlcon funzione stop & go, la telecamera posteriore a 180 gradi e l’avviso di angolo cieco.

Opel ha prestato particolare attenzione al design del cockpit ergonomico, che può essere equipaggiato con un display digitale da 10 pollici, fornendo tutte le informazioni necessarie, come i dati sul consumo energetico e lo stato di ricarica del veicolo.

Il nuovo Opel Combo Electric rappresenta un passo importante nella strategia di elettrificazione di Opel. Offrendo una trazione completamente elettrica, tecnologie avanzate e un design spazioso e flessibile, il multispazio è perfetto per le famiglie, i servizi navetta e chi ama esplorare senza compromessi in termini di sostenibilità e comfort. Con un'autonomia di guida migliorata e una ricca dotazione tecnologica, il Combo Electric promette di essere un compagno ideale per la vita quotidiana e i lunghi viaggi.