Opel Italia, Maurizio Andrea Bormetti è il nuovo direttore marketing

Dal 1° novembre 2024, Maurizio Andrea Bormetti assume l’incarico di Direttore Marketing di Opel Italia, prendendo il posto di Eva Laureti,

che ha contribuito in modo significativo al successo dell’azienda negli ultimi cinque anni prima di intraprendere nuove sfide professionali. Bormetti, 35 anni, nato a Sondrio e laureato in Economia e Gestione d’Impresa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, porta con sé una solida esperienza maturata in posizioni chiave nelle aree Vendite e Marketing di Citroën e Peugeot, oltre che in altre multinazionali.

Nel nuovo ruolo, Bormetti riporterà direttamente a Federico Scopelliti, Managing Director di Opel in Italia, con l’obiettivo di spingere il marchio verso nuovi traguardi. Le sue priorità includeranno il lancio di modelli strategici come l’aggiornamento del popolare Opel Mokka, il nuovo Opel Frontera e la seconda generazione di Opel Grandland, puntando a rafforzare l’immagine del marchio e ad aumentare la sua quota di mercato nel Paese.

Sfide e Prospettive Future La missione di Bormetti non si limiterà solo alla gestione dei lanci di nuovi modelli. Un’altra importante sfida sarà quella di consolidare il percorso di Opel verso una mobilità più sostenibile. La casa automobilistica ha già avviato la transizione verso un’offerta completa di motorizzazioni elettriche, con un’autonomia fino a 700 km, affiancando soluzioni ibride e termiche per coprire le diverse esigenze del mercato.

Questa strategia fa parte di un più ampio piano di Opel volto a posizionarsi come leader nell’innovazione e nella sostenibilità. Bormetti avrà quindi il compito di mantenere e migliorare la percezione del marchio, comunicando efficacemente i valori e le soluzioni innovative che il brand tedesco offre.

Nuova Era per il Marketing di Opel L’arrivo di Maurizio Andrea Bormetti rappresenta un nuovo capitolo per Opel Italia, con l’intento di dare un ulteriore impulso alla strategia marketing. La sua esperienza trasversale, unita a una visione fresca e dinamica, sarà fondamentale per affrontare un mercato automobilistico sempre più competitivo e in rapida evoluzione.

Il nuovo Direttore Marketing si troverà a lavorare in un momento cruciale per Opel, in cui l'azienda punta a consolidare il proprio ruolo nel settore della mobilità sostenibile e a offrire soluzioni che combinano tecnologia avanzata e design innovativo. Grazie alla sua leadership, Opel Italia punta a diventare un punto di riferimento per i consumatori attenti alla qualità, alla tecnologia e alla sostenibilità, rafforzando ulteriormente il suo ruolo all’interno del gruppo automobilistico.