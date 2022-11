Peugeot 9x8 ora anche in miniatura

La nuova miniatura della PEUGEOT 9X8 in scala 1:43 riproduce nei minimi dettagli il prototipo svelato al pubblico a luglio 2021:

l'assenza dell'alettone posteriore, i fari a LED con i tre artigli nella parte anteriore e posteriore, il nuovo logo della Casa e la tinta grigio Selenium con accenti Kryptonite. Questi accostamenti cromatici riprendono il concetto di Neo-Performance, che coniuga il massimo della sportività (presente anche sui modelli di serie) con l'efficienza.

La miniatura della 9X8 sarà un modello imperdibile per i collezionisti appassionati di gare di durata. La 9X8 segna il rilancio di PEUGEOT nelle competizioni del FIA WEC (Campionato Mondiale Endurance). È la degna erede della 905, vincitrice della 24 ore di Le Mans nel 1992 e nel 1993, e della 908, vincitrice nel 2009. La nuova Hypercar di PEUGEOT ha corso nel 2022 alla 6 ore di MONZA (Italia), alla 6 ore di FUJI (Giappone) e alla 8 ore del BAHRAIN, lo scorso 12 novembre. Parteciperà al campionato endurance 2023 con nuove ambizioni.

Realizzata in resina da SPARK, specialista in miniature di modelli da competizione, la PEUGEOT 9X8 in scala 1:43 è disponibile al prezzo di 80 €. Completa la gamma di miniature PEUGEOT (comprese le nuove 308 berlina e SW). Tutte sono disponibili da oggi sulla boutique online https://boutique.peugeot.it/