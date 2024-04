Peugeot E-308: eleganza e autonomia

Nel cuore della piccola e prestigiosa cittadina piemontese di Valenza, notoria per le sue eccezionali realizzazioni nel mondo dell'alta gioielleria, abbiamo messo alla prova la Peugeot E-308,

la proposta 100% elettrica che promette di reinventare il piacere di guida caratteristico del marchio francese. Con 410 chilometri di autonomia nel ciclo combinato WLTP, estendibili fino a 520 km per le esigenze urbane, la E-308 si propone come un'avanguardia nel segmento delle auto elettriche.

Valenza, con il suo distretto industriale che conta 1.500 aziende e circa 7.300 addetti, si è affermata come simbolo del Made in Italy più prestigioso, grazie a competenze affinate nel corso dei secoli. È in questo contesto di eccellenza artigianale che abbiamo testato la E-308, sperimentando come la tecnologia moderna possa convivere armoniosamente con la tradizione.

La E-308, grazie al suo motore elettrico da 156 CV e ai diversi Drive Mode disponibili, offre una guida modulabile che si adatta a ogni esigenza, dallo spirito sportivo alla massima efficienza energetica. La modalità BRAKE, in particolare, ottimizza il recupero di energia, garantendo un'autonomia ancora maggiore.

Gli ingegneri di Peugeot hanno puntato molto sull'efficienza, lavorando su motore, batteria e aerodinamica per ridurre i consumi a soli 15,1 kWh per 100 km. Questa attenzione alla sostenibilità si riflette anche nel design, con dettagli come la tinta "Bianco Okenite" che cambia nuance a seconda della luce, simbolo dell'innovazione costante che caratterizza sia la E-308 che l'arte orafa di Valenza.

In conclusione, il test drive della Peugeot E-308 a Valenza non ha soltanto evidenziato le prestazioni eccezionali e l'innovazione tecnologica dell'auto, ma ha anche sottolineato un legame profondo con il territorio e la sua tradizione artigianale, dimostrando come modernità e storia possano fondersi per creare qualcosa di unico. Un viaggio che conferma la E-308 come punto di riferimento nel panorama delle auto elettriche, pronta a soddisfare anche i guidatori più esigenti.