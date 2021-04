PEUGEOT e-Expert al vincitore della puntata milanese dei "4 Ristoranti"

È stato da poco consegnato questa mattina a Milano il nuovo veicolo commerciale 100% elettrico PEUGEOT e-Expert al vincitore della puntata sui ristoranti milanesi con delivery di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show - produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - con le sfide cult tra i ristoratori italiani, è un appuntamento fisso e consolidato per gli spettatori.

Su Sky, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, le sfide decise dallo Chef Alessandro Borghese sono diventate un vero fenomeno cult della televisione italiana. Elemento fondamentale e iconico dello show è il van targato “4 Ristoranti” che porta Chef Borghese in giro in lungo e in largo per la Penisola. Il veicolo in questione è un PEUGEOT Traveller che visita le eccellenze locali, mostrando di essere a proprio agio anche negli angoli più remoti di un territorio che alterna la grande città a location più turistiche e da vacanza.

PEUGEOT ha iniziato a consegnare agli otto vincitori del ciclo di episodi trasmesso su Sky Uno lo scorso inverno il premio messo in palio: il Nuovo Peugeot e-Expert, versione 100% elettrica del popolare veicolo commerciale leggero indirizzato ai professionisti, consegnato in comodato d’uso gratuito. Un veicolo ideale per effettuare consegne nei centri delle nostre città, senza inquinare.

La più recente consegna di Peugeot e-Expert in comodato d’uso è stata effettuata presso la Concessionaria PEUGEOT milanese di via Gattamelata, al titolare del ristorante SLOW SUD di Via delle Asole 4 a Milano.

La consegna riveste un emblematico valore, poiché il ristorante in questione è il vincitore della puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” dal tema “miglior ristorante con delivery di Milano”, ambiente in cui un veicolo come Nuovo e-Expert esprime al meglio le proprie caratteristiche innovative.

Con la possibilità di scegliere tra due differenti autonomie, in base alle dimensioni della batteria installata, Nuovo Peugeot e-Expert mantiene le originali prerogative di carico delle versioni termiche e continua a proporsi in 3 diverse lunghezze, da 4,61 a 5,31 metri. In tutti i casi, l’altezza di 1,90 metri garantisce l’ingresso nei parcheggi sotterranei, mentre la propulsione 100% elettrica diventa un vero passe-partout per il centro cittadino, le sue aree a pedaggio così come i parcheggi a strisce blu.

Al Ristorante SLOW SUD è andato Nuovo Peugeot e-Expert in allestimento Premium con pacco batterie da 75 kW per una autonomia che arriva a 330 km, ben più che sufficienti per coprire le percorrenze medie dei professionisti che usano questa taglia di veicoli. Tra le opzioni presenti su questo esemplare troviamo il rivestimento antiscivolo del piano di carico, il Pack City Connect Plus, che offre la sicurezza del VisioPark 180° con la sua visuale amplificata. Nel contempo l’accesso senza chiavi, grazie a Keyless System, ne asseconda la fruibilità quotidiana, mentre il caricatore di bordo Trifase da 11 kW accelera i tempi di ricarica. Il sedile del passeggero doppio con funzione Moduwork aggiunge versatilità alla cabina, dove la 3D Connected Navigation garantisce l’indispensabile connettività di ultima generazione.