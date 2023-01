Peugeot è leader nelle auto 100% elettrico del segmento B in Europa e Italia

Grazie ai suoi due best-seller europei, PEUGEOT e-208 ed e-2008, la Casa del Leone ha conquistato il primo posto nel segmento B elettrico nel 2022.

Nel segmento B, se PEUGEOT 208 è stato il modello più venduto in Europa nella categoria autovetture nel 2022, la sua versione 100% elettrica e-208 è stata l’auto più venduta in Europain questo stesso segmento.

Il Marchio PEUGEOT conquista così il 1° posto nel segmento B elettrico con il duplice successo della compatta e-208 e del SUV e-2008.

Con i loro motori elettrici moderni ed efficienti, le PEUGEOT e-208 ed e-2008 offrono un piacere di guida amplificato da una gamma completa di aiuti alla guida. Tutte queste innovazioni hanno soddisfatto più di 76.000 clienti in Europa nel 2022.

Anche in Italia e-208 ed e-2008 guidano le classifiche dei rispettivi segmenti. La più compatta e-208 ha segnato una crescita nella quota di mercato arrivando a rappresentare quasi una vettura su tre di quelle vendute nel suo segmento nei 12 mesi del 2022.

Il SUV e-2008, come le versioni termiche presenti in gamma, ha sedotto e conquistato tanti clienti italiani e lo scorso anno è stato leader del segmento B SUV 100% elettrico.

PEUGEOT e-208, in particolare, è stata presentata allo scorso Salone di Parigi con una evoluzione tecnologica importante “sotto il cofano”. La più compatta PEUGEOT della gamma adotta da oggi il nuovo powertrain che adotterà anche l’imminente PEUGEOT e-308: 156 CV complessivi (+15%) e una autonomia che arriva alla soglia dei 400 km (WLTP). Questa nuova versione è già ordinabile in Italia in versione GT con un listino che cresce di 400 euro rispetto alla precedente versione da 136 finora disponibile ma, a differenza di quest’ultima, ha di serie il caricatore OBC da 11 kW trifase prima disponibile come optional per 400 euro. Di fatto, quindi, la nuova e-208 costa come la precedente versione da 136 CV.

Il 2023 sarà l’anno della piena elettrificazione per PEUGEOT: a partire dal primo semestre, tutti i modelli del Marchio del Leone saranno disponibili con una o più motorizzazioni elettrificate (ibrida, ibrida plug-in o 100% elettrica).

Togliendo il velo alla sua concept car 100% elettrica PEUGEOT INCEPTION al Salone di Las Vegas lo scorso 6 gennaio, il Brand ha affermato la propria volontà di diventare leader del mercato dei veicoli 100% elettrici in Europa.