Peugeot presenta il nuovo e-Expert Hydrogen

PEUGEOT diventa uno dei primissimi costruttori a proporre, di serie a partire dal 2021, una versione elettrica alimentata da una pila a combustibile a idrogeno (hydrogen fuel cell) nel segmento dei furgoni compatti.

Offerto in aggiunta ai modelli termici e 100% elettrici, Nuovo PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen diventa l'ultimo simbolo della strategia « Extended power of choice » del brand, che permette a ogni cliente di scegliere tra una vasta gamma di motorizzazioni la più adatta alle sue esigenze di mobilità.

La versione elettrica a pila a combustibile a idrogeno conferma la rapida diffusione dell'offerta elettrificata della gamma Peugeot EXPERT, dopo l'introduzione a fine 2020 di Nuovo e-EXPERT 100% elettrico, vincitore del premio International Van of The Year all'inizio del 2021 e sesto veicolo PEUGEOT a vincere questo prestigioso premio dal 1992.

Nuovo Peugeot e-EXPERT Hydrogen innova grazie ad un sistema « mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric », specifico per il gruppo STELLANTIS e composto da:

·Una pila a combustibile che produce l'elettricità necessaria alla propulsione del veicolo grazie all'idrogeno a bordo del sistema di serbatoi

·Una batteria agli ioni di litio ad alta tensione con una capacità di 10,5 kWh che può essere ricaricata dalla rete elettrica e che alimenta anche il motore elettrico in alcune fasi della guida



Con la sua forte personalità, la capacità di accedere in modo silenzioso ai centri urbani, senza emissioni di CO2 e senza scendere a compromessi in termini di prestazioni, Nuovo PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen rappresenta un'offerta di mobilità supplementare, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti professionisti, così come di molte comunità urbane, desiderose di preservare la qualità della vita dei loro abitanti.

Nuovo Peugeot e-EXPERT Hydrogen sarà inizialmente offerto ai clienti professionisti (con vendita diretta) in Francia e Germania, e i primi veicoli saranno consegnati alla fine del 2021. Sarà prodotto in Francia, a Valenciennes, e poi trasformato nel centro specializzato Stellantis a Rüsselsheim (Germania) dedicato alla tecnologia dell'idrogeno.

Associando la propulsione elettrica alla capacità di fare il pieno di idrogeno in 3 minuti per un'autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP (dati in fase di omologazione), la tecnologia delle pile a combustibile a idrogeno è la risposta alle esigenze e agli utilizzi sempre più numerosi e complessi dei professionisti; garantisce inoltre una maggiore libertà nello svolgimento delle loro attività. Permette:

·Una maggiore autonomia, che è fondamentale dato che la stragrande maggioranza dei furgoni compatti opera in aree periurbane e in centri città densamente popolati, in cui l’esigenza di soluzioni a zero emissioni sta diventando sempre più forte

·La piena conservazione di una delle funzioni essenziali dei veicoli commerciali leggeri: il trasporto di oggetti voluminosi e pesanti

·Una flessibilità logistica e un’ottimizzazione dell'uso senza precedenti

PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen è progettato intorno a una soluzione «mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric », che associa i vantaggi dell'idrogeno, della tecnologia delle batterie e della trazione elettrica.

L'idrogeno contenuto nel serbatoio alimenta la pila a combustibile, che produce l'elettricità necessaria alla propulsione del veicolo sulle lunghe distanze, mentre la batteria ad alta tensione fornisce, tra le altre cose, la potenza necessaria per garantire adeguate prestazioni dinamiche al veicolo. L'intero sistema è integrato nel veicolo in modo da non scendere a compromessi in termini di volume o carico utile.

L'idrogeno sta diventando un pilastro importante della transizione energetica, con l'annuncio di numerosi progetti internazionali. In Europa in particolare, assistiamo allo sviluppo delll'ecosistema e gli investimenti della European Clean Hydrogen Alliance per promuovere questa soluzione sono stimati in circa 60 miliardi di euro.

Grazie a questi piani governativi, il numero di stazioni di idrogeno in Europa è in costante aumento e il marchio PEUGEOT lavora direttamente con i fornitori di energia per proporre pacchetti di offerte.