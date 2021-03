Peugeot svele il dietro le quinte della nuova immagine

I designer di PEUGEOT e del PEUGEOT Design Lab hanno creato il nuovo logo con l’iconico Leone. Hanno lavorato insieme all’agenzia W per immaginare la veste grafica della nuova identità. Con le equipe del marketing di PEUGEOT, l’agenzia OPEn ha ideato la campagna di marca mondiale LIONS OF OUR TIME che verrà veicolata anche in Italia con il voice over di Stefano Accorsi, storico brand Ambassador PEUGEOT nel nostro Paese, e che incarna alla perfezione il ruolo di Leone del nostro tempo.

Il leitmotiv di tutti i team coinvolti è la crescita del posizionamento dei modelli, la desiderabilità e la digitalizzazione di PEUGEOT. Il Marchio ha svelato la sua nuova identità visiva lo scorso 25 febbraio.

La genesi della nuova identità di PEUGEOT:

La nuova identità di PEUGEOT afferma il suo posizionamento come brand generalista, alto di gamma e innovativo. Tre parole riassumono il nuovo logo di PEUGEOT: qualità, atemporalità e assertività.

Questa nuova identità è maturata nella mente dei suoi dirigenti, traendo ispirazione dagli eventi più importanti che hanno caratterizzato il Marchio.

· Il PEUGEOT i-Cockpit® (volante compatto, Head-Up Display, touchscreen, ergonomia dei sedili e dei comandi, qualità dei materiali), svelato sulla concept-car SR1 e presentato di serie sulla PEUGEOT 208.

· Il design attraente ed affusolato introdotto sulle concept-car QUARTZ e EXALT e concretizzato sulle PEUGEOT 3008 e 508 di seconda generazione.

· L’affermazione del Marchio con il suo Leone ambasciatore nella dimensione XXL presentato al Salone di Parigi 2018.

· La visione del futuro di PEUGEOT, entusiasmante, espressa dal concept PEUGEOT e-LEGEND.

“Con più di due secoli di storia, PEUGEOT è un pioniere della mobilità e un marchio leggendario nel settore dell’automobile e delle due ruote. Questo logo e questa nuova identità sono il punto di collegamento fra la nostra storia e la nostra visione del futuro. Questo logo è stato pensato, disegnato e sviluppato all’interno della nostra azienda con lo stesso impegno di eccellenza che mettiamo in ogni dettaglio delle nostre automobili: qualità di esecuzione, qualità dei materiali, qualità delle finiture” ha dichiarato Matthias HOSSANN, direttore del design di PEUGEOT

Nuova identità di marca PEUGEOT

PEUGEOT Design Lab, ideatore della nuova identità di PEUGEOT.

Per creare il nuovo logo, i designer di PEUGEOT provenienti da vari settori (stile esterno, colori e materiali), si sono uniti alle equipe dello Studio PEUGEOT Design Lab. Specializzato in Global Brand Design, questo laboratorio di design progetta prodotti e servizi per clienti esterni al settore dell’auto.

“PEUGEOT è l’unico costruttore ad avere sviluppato la sua identità al suo interno. Lo Studio è anche una fucina di idee al servizio di PEUGEOT e degli altri marchi del gruppo Stellantis in settori esterni a quelli dell’automobile” ha dichiarato Arnault GOURNAC, Direttore dello studio PEUGEOT Design Lab.

I designer di PEUGEOT hanno creato il nuovo logo per durare nel tempo. Questo magnifico emblema, adorno di una testa di Leone messa di profilo, incarna da solo la storia, il presente e il futuro di PEUGEOT. La scultura del leone in dimensione XXL, ambasciatore dalla postura decisa, è stato il primo tassello per definirne lo stile.

Il profilo della testa del Leone si è imposto come tratto forte del carattere felino e dell’identità di PEUGEOT. Evoca fierezza, forza e status, senza aggressività. Lo scudo è un elemento protettivo, senza tempo, fedele alla storia del Marchio nato nel 1810. La sua simmetria lo integra perfettamente nelle calandre delle vetture. Il suo disegno, come tagliato al laser, riprende lo stile affusolato e sfaccettato delle ultime PEUGEOT. La scelta dello sfondo nero fa apparire il Leone come illuminato dall’alto. Questo logo bidimensionale si inserisce nella tendenza del flat design, dai tratti minimalisti e puri. Si adatta perfettamente all’universo digitale.

Il Peugeot Design Lab ha sviluppato la veste tipografica New PEUGEOT, adatta a questa nuova identità. Riflette l’assertività del Marchio, senza ostentazione. Ciascun carattere è ampio e ben definito. I designer hanno creato una tipografia senza tempo e universale, adatta a molteplici supporti. La nuova tipografia è imponente per le lettere maiuscole e si presta a giochi grafici d’impatto, ad esempio fondendosi in un’immagine.

I designer del Peugeot Design Lab hanno sviluppato l’interfaccia utente e le animazioni del nuovo sito web di PEUGEOT per arricchire l’esperienza di navigazione degli utenti internet. Il nuovo sito, sviluppato in collaborazione con l’equipe UX (preposta all’esperienza utente) del Gruppo Stellantis e con l’agenzia MRM, è intuitivo, immersivo e facilita il percorso d’acquisto. Gli utenti sono immersi in scenari tridimensionali. Sono guidati in modo istintivo verso le configurazioni delle automobili elettriche, ibride o termiche.

Nuova identità di marca PEUGEOT

L’agenzia W e PEUGEOT sviluppano una nuova identità visiva

Le equipe del PEUGEOT Design Lab hanno collaborato con l’agenzia W. Entrambe le equipe hanno interagito per sviluppare l’identità visiva, trasversale a tutti i punti di cotatto tra il Marchio e i suoi clienti: comunicazione digitale e su carta stampata, punti vendita, saloni o eventi.

“È un privilegio accompagnare un marchio bicentenario in questa trasformazione. W è fiera di avere contribuito a ridisegnare il suo nuovo volto che attraversa il tempo con fierezza e fiducia” ha dichiarato Gilles DELERIS, Co-Fondatore e Direttore creativo di W.

Quest’universo, che integra il logo, firma la nuova identità di PEUGEOT. Pensata per un uso digitale, proietta il brand nel futuro. La cura profusa in ogni dettaglio sottolinea la crescita della gamma PEUGEOT.