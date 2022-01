Porsche, anno da record oltre 300.000 vetture vendute

Il risultato migliore nella storia della Casa Automobilistica in termini di consegne: nell'esercizio 2021 Porsche ha venduto ai clienti di tutto il mondo 301.915 veicoli, registrando un aumento dell'11% rispetto al 2020.

Tutte le aree di vendita nel mondo hanno contribuito al risultato, sebbene i maggiori incrementi siano stati registrati nel continente americano. La Cina continua ad essere il mercato singolo più importante per Porsche.



"Nonostante le sfide poste dalla carenza di semiconduttori e le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19, abbiamo lavorato intensamente per consentire al maggior numero di clienti di realizzare il sogno di possedere una Porsche”, ha dichiarato Detlev von Platen, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per le Vendite e il Marketing di Porsche AG. “La domanda rimane elevata e il nostro portafoglio ordini è consistente, quindi iniziamo il 2022 pieni di entusiasmo e fiducia in tutte le regioni del mondo".



Più che raddoppiate le consegne della Taycan



I modelli più richiesti nel 2021 sono stati ancora una volta i SUV della gamma Porsche, con la Macan in testa. Ben 88.362 clienti hanno acquistato una Macan, mentre la Cayenne segue al secondo posto con 83.071 consegne. La Porsche Taycan, l'elettrica al 100%, ha registrato un aumento eccezionale, classificandosi al secondo posto con un totale di 41.296 esemplari venduti, vale a dire più del doppio rispetto all'anno precedente. Anche per l'icona delle auto sportive, la 911, le consegne hanno subito un aumento senza precedenti, attestandosi a 38.464 unità, equivalenti a più del doppio rispetto al 2020. La Panamera è stata consegnata in 30.220 esemplari, mentre sono stati 20.502 i clienti che hanno acquistato la 718 Boxster e la 718 Cayman.



Resta forte la domanda a livello mondiale



Porsche ha incrementato le consegne in tutte le aree di vendita del mondo. Una crescita particolarmente forte è stata registrata negli Stati Uniti, dove le vetture consegnate sono state il 22% in più rispetto all'anno precedente. Complessivamente, sono stati 70.025 i clienti statunitensi che hanno acquistato un modello della vasta gamma di prodotti della Casa. In tutto il continente americano, Porsche ha effettuato 84.657 consegne, che rappresentano anch'esse un aumento del 22%. La Cina si conferma il mercato singolo più importante per la Casa costruttrice di auto sportive, che qui ha registrato un eccellente risultato globale nel 2021, in aumento dell'8% rispetto a un anno già da record come il 2020. In totale, ai clienti cinesi sono state consegnate 95.671 vetture nonostante le difficoltà dovute alla carenza di forniture. Globalmente, nella regione Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente sono state effettuate 131.098 consegne, ovvero l'8% in più rispetto al 2020.



La domanda è aumentata anche in Germania, il mercato nazionale di Porsche, in cui sono stati consegnati 28.565 veicoli, pari a un aumento del 9%. In totale, sono 86.160 le vetture consegnate ai clienti in Europa, il 7% in più rispetto al 2020. Degna di nota è l'elevata quota di auto sportive con trazione elettrica. Circa il 40% dei modelli Porsche consegnati in Europa nel 2021 è elettrico, che si tratti di ibridi plug-in o vetture completamente elettriche. "Il risultato complessivo è decisamente promettente e indica che la strategia intesa a elettrificare ulteriormente la nostra flotta sta funzionando ed è in linea con la domanda e le preferenze dei nostri clienti. Allo stesso tempo, le vendite unitarie non costituiscono un fattore decisivo per noi. Piuttosto, ci teniamo a distinguerci per le esperienze esclusive e uniche che offriamo ai clienti e che vogliamo continuare ad espandere in tutto il mondo", conclude Detlev von Platen.