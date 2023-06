Porsche Mission X, la hypercar elettrica proiettata nel futuro

La Mission X è la reinterpretazione di una hypercar, con portiere in stile Le Mans che si aprono verso l'alto e in avanti e un efficiente powertrain elettrico ad alte prestazioni.

La Mission X è una due posti dal design inconfondibile Porsche, presentata in anteprima l'8 giugno 2023, alla vigilia dell'inaugurazione della mostra "75 Years of Porsche Sports Cars” presso il Museo Porsche di Stoccarda-Zuffenhausen. Si tratta di una data speciale: 75 anni fa, l'8 giugno 1948, la 356 Roadster "No. 1" divenne la prima automobile a marchio Porsche a ricevere l'autorizzazione a circolare. Fu in quell'occasione che nacque il Brand di auto sportive oggi noto in tutto il mondo.



Lunga circa 4,5 metri e larga due, la concept car Mission X si presenta come una hypercar relativamente compatta. Grazie a un passo di 2,73 metri, ha le stesse dimensioni della Carrera GT e della 918 Spyder. A fini aerodinamici, il prototipo monta pneumatici di dimensioni miste, con cerchi da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore.