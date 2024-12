Renault 5 E-Tech Electric: un design iconico tra passato e futuro

Con la Renault 5 E-Tech Electric, il marchio francese reinterpreta il design iconico della mitica Renault 5, combinando suggestivi richiami al passato con dettagli innovativi e proporzioni moderne.

Questo modello non è solo un omaggio, ma una vera celebrazione del suo spirito originario, ripensato per una mobilità contemporanea.

Un design che guarda al passato con occhi moderni

Il progetto della Renault 5 E-Tech Electric si distingue per un approccio retro-futurista, evocando tre modelli iconici: La Renault 5 originale e la Supercinq, a cui si ispira il look complessivo. La Renault 5 Turbo, da cui trae la presenza scenica grazie agli ampi parafanghi e dettagli come i rettangoli smussati sul paraurti anteriore, che reinterpretano i fendinebbia della Turbo.

Un elemento distintivo è la firma luminosa esclusiva, che include fari Full LED con un motivo rettangolare inciso sul vetro, dando un tocco moderno a un design ispirato al passato. I passaruota circolari e i parafanghi richiamano le linee caratteristiche della Renault 5 originale, mentre i profili colorati sul tetto e i colori pop della carrozzeria conferiscono una vitalità unica.

Proporzioni perfettamente bilanciate

Auto compatta e versatile, la Renault 5 E-Tech Electric rispetta i criteri di modernità: Grazie a un’altezza di 1,50 metri, la batteria posizionata sotto il pianale e una larghezza di 1,77 metri, l’auto mantiene un aspetto ben piantato senza sacrificare l’agilità urbana.

Cerchi iconici per ogni versione

La gamma di cerchi da 18’’ rappresenta un elemento centrale del design della Renault 5 E-Tech Electric, con dettagli ispirati ai modelli storici: Copricerchi “Disco” nell’allestimento Evolution, che richiamano i cerchi della R5 Turbo. Cerchi diamantati neri “Techno”, che riprendono il design della showcar del 2021 e sostituiscono la losanga centrale con un numero “5” rosso. Cerchi “Chrono” per la versione Iconic Cinq, con un design che evoca il quadrante di un orologio, enfatizzando il legame con il nome del modello.

Colori pop che fanno la differenza

Per il lancio, Renault ha scelto cinque tinte carrozzeria, tra cui due assolutamente iconiche: Giallo Pop e Verde Pop, ispirate ai colori originali degli anni Settanta. Queste tonalità non solo omaggiano il passato, ma aggiungono un effetto glitterato tecnologico che brilla sotto la luce, creando un contrasto visivo tra opacità e brillantezza.

Completano la palette il raffinato Bianco Nacré, il classico Nero Étoilé e il suggestivo Blu Notturno, disponibili anche nelle varianti bi-colore per gli allestimenti alto e medio di gamma.

La Renault 5 E-Tech Electric è più di una semplice reinterpretazione: è un esempio di come un’auto possa fondere il meglio della tradizione con le esigenze del futuro. Con il suo design audace, proporzioni moderne e dettagli emozionali, questa city car promette di conquistare sia gli amanti del vintage che i cultori della mobilità contemporanea.