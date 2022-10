Renault punta sull’economia circolare con The Future is Neutral

Il Gruppo Renault crea una nuova entità interamente dedicata all’economia circolare, The Future Is Neautral,

riunendo sotto una nuova marca le competenze e gli asset industriali e tecnologici già esistenti nel gruppo. The Future Is Neutral è la prima azienda ad operare su tutta la catena del valore dell’economia circolare del settore automotive, rivolgendosi a tutti gli attori del mondo automobilistico, oltre al Gruppo Renault. Questa entità svilupperà più soluzioni tecnologiche ed industriali basandosi sulle competenze delle sue filiali e della rete di partner già operativa.

Consentirà agli attori del mondo automobilistico di aumentare significativamente il tasso di materiali riciclati provenienti dall’auto per la produzione di veicoli nuovi. Oggi, un veicolo nuovo contiene solo il 20 – 30% di materiali riciclati, provenienti da tutti i settori industriali. A breve termine, l’obiettivo dell’entità è di incrementare le attività esistenti dotandole di un business model dedicato e sviluppando nuovi sbocchi nell’industria automobilistica. Ponendosi come obiettivo per il suo portafoglio di attività un fatturato superiore a 2,3 miliardi di euro e un margine operativo di oltre il 10% entro il 2030 , The Future Is Neutral intende diventare leader industriale ed europeo dell’economia circolare a ciclo chiuso nel settore automotive. Infine, per accelerare lo sviluppo e consolidare la sua leadership su un mercato in forte crescita, The Future Is Neutral apre una quota minoritaria del suo capitale agli investitori esterni, con l’obiettivo di cofinanziare investimenti per circa 500 milioni di euro entro il 2030.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato: “Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nel nostro storico impegno per l’economia circolare. Le nostre filiali Gaia, Indra e Boone Comenor, nonché la Refactory di Flins hanno già dimostrato che siamo in grado di generare attività che creano valore economico, sociale ed ambientale per l’intero ciclo di vita dei veicoli. Sulla base di quest’esperienza e convinti del potenziale di queste attività, spingiamo sull’acceleratore e creiamo The Future Is Neutral, che riunisce una parte significativa dei nostri asset industriali e tecnologici, ma anche la nostra rete di partner strategici. La sua mission consiste nell’incrementare le sue attività con piani strategici ambiziosi e nuovi sbocchi, offrendo all’industria automotive, alle prese con la sfida climatica, i nuovi requisiti normativi e le crescenti tensioni sulle risorse, soluzioni di riciclo a ciclo chiuso, ossia dall’automobile all’automobile. Il nostro obiettivo ambizioso è far entrare il riciclo in una nuova era e diventare il leader europeo dell’economia circolare nel settore automotive”.