Stellantis: Di Stefano sarà il nuovo CEO di Free2Move eSolutions

La nuova società offrirà soluzioni competitive e all'avanguardia per la transizione alla mobilità elettrica globale, diventando leader a livello mondiale nella progettazione, implementazione e fornitura di prodotti e servizi per l'e-mobility a favore di una mobilità più sostenibile. Il completamento della joint venture è previsto per il secondo trimestre del 2021, una volta ottenuta l’approvazione di tutte le autorità antitrust competenti.

Nel 2019 Di Stefano è diventato Head of e-Mobility presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA), successivamente Stellantis. All'interno dell'e-Mobility Team, ha contribuito alla transizione dell'azienda verso l'elettrificazione. Si è dedicato a individuare soluzioni per una mobilità elettrica più sostenibile e, inoltre, a offrire vantaggi immediati ai clienti attraverso un ecosistema completo, ecologico ed economicamente competitivo di partner e servizi strategici. Nel 2020 ha inoltre assunto l'incarico di Head of Network Development.

A partire dal 2016, Roberto ha trascorso 3 anni presso Magneti Marelli ricoprendo diversi ruoli, due dei quali in Brasile come CEO di Magneti Marelli Latin America e CEO di Magneti Marelli Global Driveline (Powertrain, Electrification & Exhaust) e Global Shock Absorber Business Line.

Dopo un lungo periodo trascorso negli Acquisti – occupandosi delle tre principali commodity, vale a dire chimiche, elettriche e metalliche – per 3 anni ha ricoperto il ruolo di Head of EMEA Vehicle Engineering: è stato responsabile della prima Jeep progettata e realizzata al di fuori degli Stati Uniti, così come dell'Alfa Romeo 4C e di vari altri progetti.

In oltre 30 anni di esperienza globale nel settore dell'automotive e della tecnologia, Di Stefano ha sviluppato una specifica competenza nelle ristrutturazioni aziendali con attività strategiche negli ambiti della gestione del World Class Manufacturing, dello sviluppo del business, di nuove opportunità di mercato e nelle fusioni e acquisizioni.

In qualità di CEO presso Free2Move eSolutions, Di Stefano guiderà l'azienda nell'assumere un ruolo attivo a favore dell'espansione di nuove e innovative forme di e-mobility, che le consentirà di diventare un nuovo attore tecnologico grazie a un solido team di ingegneri elettrotecnici e sistemisti e un footprint industriale consolidato nel settore automotive.