Rotta verso la mobilità sostenibile, la nuova strategia Kia

“Movement that inspires”. È questo lo slogan del nuovo piano strategico di Kia al 2030, che punta soprattutto nella direzione della mobilità sostenibile. Un cambio di marcia, ma anche un cambio di nome per il marchio coreano, il quale rimuove la parola “Motors” dal suo logo (fino a ieri era “Kia Motors Corporation”), espandendo le proprie aree di business in settori inediti ed emergenti e fornendo nuovi prodotti e servizi di mobilità innovativi per migliorare la vita quotidiana di tutti. Parte quindi il “Plan S”, la strategia di lungo termine della casa automobilistica, che vedrà il marchio stabilire una posizione di leadership nel futuro settore della mobilità, espandendo la sua attività fino a comprendere veicoli elettrici, soluzioni e servizi di mobilità alternativa, veicoli specifici e altro ancora. Accanto a questi sforzi, Kia promuoverà contemporaneamente una produzione più sostenibile attraverso l'utilizzo di energia pulita e materiali riciclabili.

“In Kia crediamo che il trasporto, la mobilità e il movimento siano un diritto umano. La nostra visione è creare soluzioni di mobilità sostenibile per i consumatori, la comunità e la società a livello globale. Oggi iniziamo a mettere in atto questa visione con il lancio del nostro nuovo brand e della nuova strategia per il futuro" ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation. Il nuovo slogan del marchio Kia " Movements that inspires ", viene infatti posto al centro di un manifesto che riflette la nuova missione di Kia: ispirare e stimolare i consumatori attraverso l’esperienza di prodotti e servizi forniti dal brand. Con la nuova missione Kia vuole soddisfare le mutate aspettative dei clienti sulla mobilità e sulle conseguenze che genera sull’ambiente che li circonda. I consumatori sono sempre più alla ricerca di forme di trasporto flessibili, rispettose dell'ambiente e integrate, così Kia, oggi e domani, è e sarà pronta nel soddisfarli. La nuova strategia del marchio Kia vuole rispondere - e dare forma - a queste mutevoli aspettative, sviluppando una gamma di prodotti e di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei clienti sui mercati di tutto il mondo.

Si avrà accesso a una gamma sempre più ampia di prodotti e servizi di mobilità rispettosi dell'ambiente, per soddisfare la crescente domanda di nuove soluzioni di mobilità da parte dei clienti di tutto il mondo, personalizzabili e calibrate sulle esigenze individuali, sfruttando la trasmissione dei dati e le nuove tecnologie. Kia è fortemente impegnata nella diffusione dei veicoli elettrici a batteria e prevede di rafforzare la sua gamma di prodotti con l'introduzione di sette nuovi BEV specifici entro il 2027. Questi nuovi modelli includeranno una gamma di veicoli, SUV e monovolume in diversi segmenti, tutti equipaggiati con una tecnologia di riferimento volta a garantire la massima autonomia possibile con ricarica ad alta velocità, il tutto reso possibile e concreto grazie alla nuova piattaforma modulare elettrica globale (E-GMP) sviluppata da Hyundai Motor Group. Si prevede che la domanda di veicoli elettrici aumenterà di cinque volte entro il 2030 a causa della crescita rapida e sostenuta dei servizi di e-commerce e car sharing. Kia punta a una quota del 6,6% del mercato globale dei veicoli esclusivamente a trazione elettrica entro il 2025 con vendite annuali globali di 500.000 auto verdi entro il 2026.