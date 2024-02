SciAbile e BMW Italia, oltre 20 anni di Inclusione e passione per lo Sci

BMW Italia ha celebrato un evento significativo sulle nevi di Sauze d’Oulx, in provincia di Torino, dando risonanza a SciAbile, un'iniziativa cardine del programma SpecialMente,

dedicato alla corporate citizenship. Da oltre vent'anni, l'azienda dimostra passione e dedizione verso questo progetto, che mira a promuovere lo sci tra le persone con disabilità, sostenendo i valori di inclusione e superamento delle barriere.

La manifestazione ha permesso ai partecipanti di immergersi nell'universo di SciAbile, condividendo piste da sci con allievi e maestri, e sperimentando le tecnologie avanzate che facilitano lo sport invernale per atleti con esigenze speciali. L'evento ha messo in luce i successi del progetto, iniziato nel 2003, che fino ad oggi ha coinvolto oltre 1.700 allievi e accumulato più di 16.000 ore di lezione.

La presenza di Emiliano Malagoli, pilota paralimpico e fondatore della onlus Di.Di., e di Carlotta Visconti, partecipante di lungo corso al progetto, ha arricchito l'evento, testimonianza vivente degli impatti positivi di SciAbile sulla comunità.

Un momento unico è stato offerto dalla cena "al buio", durante la quale i partecipanti hanno potuto gustare le creazioni dello chef stellato Gianfranco Pascucci e del pasticcere Fabrizio Fiorani, sperimentando un modo diverso di apprezzare il cibo, in linea con lo spirito di superamento dei limiti promosso da SciAbile.

Roberto Olivi, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di BMW Italia, ha sottolineato l'importanza dell'impegno aziendale verso la società, evidenziando come il progetto SpecialMente e SciAbile incarnino la volontà di affrontare e risolvere le sfide legate alla disabilità e all'inclusione, ispirati dall'ambasciatore del brand, Alex Zanardi.

La forza di SciAbile sta nell'essere non solo un'opportunità sportiva per persone con disabilità, ma un vero e proprio percorso di inclusione e consapevolezza, come evidenziato dalle parole di Emiliano Malagoli. La testimonianza di Carlotta Visconti e della sua famiglia conferma il valore di SciAbile come un ambiente accogliente e familiare.

Giulia Gros, maestra di sci di Sauze Project, ha evidenziato l'arricchimento personale e professionale derivante dall'esperienza con SciAbile, che consente di condividere momenti di grande emozione e crescita reciproca.

La partecipazione dello chef Pascucci all'evento ha aggiunto un tocco speciale, portando i sapori del mare tra le montagne e confermando il valore delle esperienze condivise e dell'impegno comunitario nel progetto SciAbile.