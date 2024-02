SEAT Ibiza Anniversary in edizione limitata, per celebrare 40 Anni di successi

SEAT celebra il quarantesimo anniversario del suo modello più iconico, l'Ibiza, con il lancio di una edizione limitata denominata “Anniversary”.

Questo modello rappresenta non solo un tributo all'isola che porta il suo nome, ma anche un simbolo del successo e dell'evoluzione del marchio nel corso degli anni. Con oltre 6 milioni di unità vendute attraverso cinque generazioni, l'Ibiza si è affermata come un punto di riferimento nel settore automobilistico.

La prima generazione di SEAT Ibiza segnò un momento storico per l'azienda, essendo la prima vettura sviluppata autonomamente senza il supporto diretto di partner tecnologici esterni. Questo passo rappresentò l'inizio di un'era di innovazione e indipendenza per SEAT, con contributi significativi da icone del design e dell'ingegneria come Giorgetto Giugiaro, Karmann e Porsche.

Da quando è stata introdotta nel 1984, l'Ibiza ha continuato a ridefinire gli standard del suo segmento, contribuendo in modo significativo alla crescita globale di SEAT. "Il successo dell'Ibiza ha permesso a SEAT di essere riconosciuta in molti paesi prima ancora che il marchio diventasse famoso", ha affermato Wayne Griffiths, CEO di SEAT. La popolarità dell'Ibiza ha spianato la strada alla gamma attuale di modelli SEAT, che ha registrato un aumento delle vendite del 24% nel 2023, con 288.400 vetture consegnate a livello globale.

La SEAT Ibiza Anniversary Limited Edition si distingue per i suoi elementi di design unici e gli equipaggiamenti all'avanguardia. Esternamente, l'auto sfoggia un'esclusiva tonalità Grigio Grafene e cerchi in lega Cosmo Grey da 18 pollici, arricchiti dal logo “Anniversary Limited Edition” inciso al laser. L'interno dell'auto è stato altrettanto curato, con sedili sportivi avvolgenti, finiture in alluminio scuro opaco e accenti in Grigio Metallico, che insieme creano un ambiente accogliente e dinamico.

SEAT offre ai suoi clienti la formula “SEAT Senza Pensieri”, un piano di acquisto che garantisce il valore finale dell'auto, rendendo l'Ibiza Anniversary ancora più accessibile. A soli €199 al mese, con un anticipo di €4.008,00, i clienti possono guidare questa edizione limitata, celebrando il legame tra passato e futuro che questa vettura rappresenta.

L'edizione limitata Anniversary non è solo un omaggio alla storia di successo dell'Ibiza, ma anche una testimonianza dell'impegno di SEAT nell'innovazione e nel design. Con questa nuova aggiunta, SEAT riafferma la sua posizione come marchio di punta nel settore automobilistico, pronto a guardare verso il futuro mantenendo salde le radici del suo passato glorioso.