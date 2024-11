Skoda Kylaq: il nuovo SUV compatto per il mercato indiano a partire da 8.700 Euro

Skoda Auto India ha svelato il nuovissimo Skoda Kylaq, un SUV compatto progettato specificamente per il mercato indiano.

Con un prezzo competitivo di 789.000 INR (circa 8.700 euro), il Kylaq si inserisce nel segmento sotto i 4 metri, che rappresenta circa il 50% delle vendite di auto in India. Grazie al nuovo linguaggio di design "Modern Solid", prestazioni versatili e un'ampia dotazione di sicurezza, Škoda punta a conquistare un pubblico di esploratori urbani e viaggiatori.

Design e dimensioni: un nuovo linguaggio di stile

Lo Skoda Kylaq si distingue come il primo modello a introdurre in India il linguaggio di design "Modern Solid". La griglia nera lucida con nervature 3D, lo spoiler inferiore in ottica alluminio e i fari a LED a quattro occhi con un look minimalista e linee affilate sono alcuni degli elementi distintivi di questo stile. Con dimensioni compatte (3.995 mm di lunghezza, 1.783 mm di larghezza e 1.619 mm di altezza) e un passo di 2.566 mm, il Kylaq offre una presenza su strada sicura e robusta.

La carrozzeria presenta linee moderne con dettagli esagonali, protezioni robuste attorno ai passaruota e un’altezza da terra di 189 mm, ideale per la guida urbana e le escursioni fuori città. Tra le cinque colorazioni disponibili, il sorprendente Oro Oliva fa il suo debutto in questo modello.

Motorizzazioni: efficienza e potenza

Il Kylaq è dotato di un motore 1.0 TSI che eroga 85 kW (115 CV) e 178 Nm di coppia. È disponibile con un cambio manuale a sei marce o automatico, raggiungendo una velocità massima di 188 km/h e accelerando da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi (versione manuale). Questa configurazione combina prestazioni scattanti con un'efficienza ideale per le strade e le autostrade indiane.

Sicurezza: dotazioni complete per una guida tranquilla

La sicurezza è un punto centrale del progetto Kylaq. Di serie su tutte le varianti, sono incluse 25 funzioni di sicurezza attiva e passiva, come sei airbag, freno multi-collisione, controllo elettronico della stabilità, ABS, distribuzione elettronica della forza frenante e XDS+. Alcune varianti avanzate offrono fino a 35 funzioni di sicurezza, tra cui controllo Hill Hold, monitoraggio della pressione dei pneumatici, fari e tergicristalli automatici.

Interni e comfort: spazio e semplicità

Gli interni del Kylaq sono progettati per offrire semplicità e funzionalità. Con un bagagliaio da 446 litri (espandibile a 1.265 litri), il Kylaq offre lo spazio di stivaggio più ampio del segmento. L’abitacolo include numerose opzioni Simply Clever per l'organizzazione, come ganci per borse, portabottiglie Smartgrip e vano portaoggetti dedicato.

Tecnologia e infotainment

Il Kylaq è dotato di un sistema di infotainment con schermo centrale da 10,1 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless, oltre alla ricarica senza fili. Il cockpit digitale da 8 pollici fornisce al conducente informazioni chiare come la velocità e il monitoraggio della pressione dei pneumatici. Tra le caratteristiche su misura per l’India, vi sono i sedili ventilati per il conducente e il passeggero, oltre al climatizzatore Auto Climatronic per un comfort ottimale in qualsiasi stagione.

Produzione sostenibile e qualità garantita

Prodotto nello stabilimento di Chakan, il Kylaq è sviluppato per il mercato indiano, con test rigorosi su oltre 800.000 chilometri per garantire robustezza e durabilità. L’impianto di produzione impiega energia solare per il 30% e mira a raggiungere il 75% entro il 2026. Con la sua filosofia green, Škoda ha progettato il Kylaq per rispondere anche alle esigenze di sostenibilità, impiegando materiali riciclati e finiture innovative.

Con il nuovo Kylaq, Škoda Auto India presenta un SUV compatto dal design unico, unito a una dotazione di sicurezza avanzata, che punta a soddisfare le aspettative del mercato indiano nel segmento più popolare.