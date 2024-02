Stellantis: arriva nel CdA Claudia Parzani

Stellantis N.V., colosso globale dell'automobile, ha annunciato oggi un importante aggiornamento riguardante il proprio Consiglio di Amministrazione.

In vista dell'Assemblea Generale Annuale (AGM) del 2024, l'azienda ha espresso l'intenzione di proporre Claudia Parzani per il ruolo di Amministratore non esecutivo indipendente. Parzani, figura di spicco nel panorama legale e finanziario, è attualmente partner di un rinomato studio legale globale e ricopre la carica di Presidente di Borsa Italiana dal 2022.

Questa mossa segna un passaggio di testimone da Kevin Scott, che lascerà il suo incarico per motivi personali al termine dell'AGM 2024. Scott, in carica dal 17 gennaio 2021, ha lasciato un segno indelebile nella governance dell'azienda grazie al suo impegno e alla sua visione strategica. La decisione di Stellantis di nominare Parzani come sua potenziale successore sottolinea il desiderio dell'azienda di continuare ad arricchire il proprio Consiglio con figure di alto profilo, in grado di contribuire con esperienze diverse e competenze distintive.

Con una carriera distinta nel diritto e nella finanza, Parzani porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali e una profonda conoscenza del mercato italiano, fattori che potrebbero giocare un ruolo cruciale nel guidare Stellantis attraverso le sfide e le opportunità future del settore automobilistico. La sua formazione accademica, completata all'Università degli Studi di Milano, insieme alla vasta esperienza in ruoli di leadership, la rendono una candidata ideale per contribuire alla strategia di Stellantis e al suo successo continuo.

Stellantis e il suo Consiglio di Amministrazione hanno espresso il loro più profondo apprezzamento per il lavoro svolto da Kevin Scott, riconoscendo il suo "straordinario servizio" e "l'inestimabile contributo" al successo dell'azienda. Allo stesso tempo, guardano con ottimismo alla nomina di Parzani, vedendo in lei una figura capace di portare una nuova prospettiva e di contribuire ulteriormente al percorso di crescita e innovazione di Stellantis.

Mentre l'AGM 2024 si avvicina, gli occhi sono puntati su Claudia Parzani, la cui nomina rappresenterebbe non solo un significativo traguardo personale, ma anche un momento chiave per Stellantis, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella governance dell'azienda. Con una tale transizione in vista, Stellantis si conferma ancora una volta come una realtà dinamica e in continua evoluzione, pronta ad accogliere nuove leadership per affrontare le sfide del futuro.