Stellantis per il futuro punta a inclusione è pari opportunità

In un mondo sempre più sostenibile e responsabile, Stellantis pone l’accento sui valori di Diversità e Inclusione che garantiscono un ambiente professionale stimolante capace di favorire lo sviluppo di prodotti innovativi e in linea con le nuove esigenze dei clienti.

L’obiettivo è quindi consolidare la diversità, le pari opportunità e l’inclusione come punto di forza dell’intero Gruppo, influenzando lo sviluppo di nuove idee e soluzioni che daranno forma al domani. Il Gruppo, quindi, incoraggia i propri dipendenti a creare un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, valorizzando le differenze dei singoli per una crescita culturale e professionale dell’intera comunità, composta da 170 nazionalità in sei diverse regioni del mondo. Per questo motivo la strategia di Stellantis si concentra su azioni a livello globale e locale, basate su quattro pilastri: coinvolgimento, apprendimento e consapevolezza, reputazione dell’azienda e ascolto dei dipendenti. In questo contesto si inseriscono anche gli obiettivi per incrementare la percentuale di donne in posizioni dirigenziali: si vuole passare, infatti, dal 24% del 2021 al 27% entro il 2025 e oltre il 35% entro il 2030.

In particolare, Stellantis ha sviluppato una serie di percorsi formativi per coinvolgere i dipendenti nel campo della diversità e dell’inclusione, sottolineando l’importanza del tema e il loro ruolo nel favorire l’inclusività all’interno dell’azienda. Inoltre, sono stati istituiti i Business Resource Group, le guide di Stellantis nel viaggio verso la diversità e l’inclusione, che sviluppano opportunità di apprendimento multiculturale, eventi di mentoring e networking, iniziative di sensibilizzazione per le comunità, attività di beneficenza e contribuiscono allo sviluppo e al miglioramento delle politiche e dei processi delle Risorse Umane. Altro tema fondamentale è rappresentato dai diversi programmi tradizionali di Welfare e Work Life Balance che coinvolgono i dipendenti e i loro familiari.

Un esempio è “Natale Bimbi” rivolto ai figli dei dipendenti, da 0 a 10 anni, che vede l’assegnazione di circa 22.000 doni ogni anno. Infine, ogni anno il “Sergio Marchionne Student Achievement Awards” assegna premi e borse di studio ai figli dei dipendenti di Stellantis, CNH Industrial e Iveco Group. Nell’ultima edizione sono stati nominati 284 vincitori in Italia. Dalla prossima edizione cambierà il format e saranno coinvolti tutti i circa 300.000 dipendenti Stellantis nel mondo.