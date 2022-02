Stellantis supporta Banca Ifis nella transizione verso la mobilità sostenibile

A Torino presso il Centro Stile, John Elkann, Presidente di Stellantis N.V., ha consegnato a Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente Gruppo Banca Ifis, la vettura che inaugura il rapporto di fornitura tra due realtà impegnate nel percorso verso una mobilità più sostenibile.

Si tratta di un esemplare della nuova Jeep ® Compass 4xe, il SUV Jeep Made in Italy che adotta la tecnologia ibrida plug-in. Non è un caso che in un’offerta flotte sempre più completa la scelta sia ricaduta su Jeep Compass 4xe: insieme a Renegade, che farà parte della fornitura, è un SUV che si posiziona nella fascia destinata agli “user chooser”, cioè dipendenti che utilizzano la vettura principalmente per finalità aziendali, ma anche per la famiglia e il tempo libero. La disponibilità del cambio automatico e della trazione integrale rende le vetture perfette per questo utilizzo, assicurando mobilità nel massimo comfort, in qualunque condizione ambientale. Inoltre, le motorizzazioni plug-in hanno valori di emissioni di CO 2 particolarmente ridotti (<50g/km, anche con ciclo WLTP), e hanno dei costi di gestione energetica più vantaggiosi delle equivalenti versioni termiche: un modello dunque emblematico della transizione energetica, ma che conserva intatte tutte le peculiarità di ogni SUV Jeep. 4xe è infatti il nuovo 4x4 del marchio Jeep: identifica l’evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo efficienza, sicurezza, divertimento di guida e sostenibilità.

In accordo con la nuova policy del Gruppo Banca Ifis, che punta alla riduzione l’inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di CO 2 , a tendere la flotta Stellantis andrà a sostituire l’intero parco vetture del gruppo.

Banca Ifis aggiunge un altro tassello nel percorso della sostenibilità e in questo caso nel campo della mobilità. A disposizione dei dipendenti un portafoglio di modelli capace di soddisfare le esigenze più eterogenee. Del resto, con la vasta gamma dei suoi prodotti, Stellantis è protagonista nella costruzione di una nuova era della mobilità e della libertà di movimento. Tutti i 14 brand della galassia Stellantis offriranno soluzioni best in class totalmente elettrificate, ibride plug-in o mild hybrid, molte delle quali andranno a comporre la car list della fornitura insieme a modelli a propulsione termica Euro 6D-Final.

La proposta dei veicoli sarà inoltre supportata dai servizi di Leasys, azienda del gruppo Stellantis capace di garantire una mobilità senza emissioni con un'offerta di veicoli elettrificati, disponibili attraverso soluzioni di noleggio a breve, medio o lungo termine, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di Banca Ifis «Banca Ifis è fortemente impegnata a contribuire, sia con la sua strategia aziendale sia attraverso specifici progetti, allo sviluppo di un futuro più sostenibile a livello sociale, economico e ambientale. Grazie a questa partnership, che rappresenta oggi la miglior soluzione alle nostre esigenze, possiamo accelerare il percorso di transizione sostenibile del nostro parco auto, dando valore a grandi brand del made in Italy ad altissima efficienza energetica e alle competenze del saper fare italiano».

Jhon Elkann Chairman di Stellantis «Il nostro impegno è di offrire veicoli iconici con caratteristiche di prestazioni, funzionalità, stile, comfort e autonomia elettrica capaci di integrarsi perfettamente alle esigenze di Banca Ifis. Come Stellantis sosteniamo l’ambiente e favoriamo un’economia decarbonizzata impegnando la nostra organizzazione a perseguire l’azzeramento del carbonio nei nostri prodotti e nel nostro impatto ambientale», commenta John Elkann, Presidente di Stellantis.