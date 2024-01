Torna il “porte aperte” in tutte le concessionarie Jeep in Italia.

Il prossimo fine settimana, le concessionarie Jeep in Italia offriranno nuovamente l'evento "porte aperte".

Questa è un'opportunità per esplorare da vicino la gamma di SUV Jeep, leader nel mercato nazionale dei veicoli Plug-In Hybrid. Durante l'evento, è possibile conoscere i dettagli dello straordinario incentivo offerto dal brand: per gennaio e su un numero limitato di vetture in pronta consegna, è possibile scegliere qualsiasi motorizzazione (elettrica, termica o ibrida) con la stessa rata mensile, indipendentemente dalla versione scelta. Ad esempio, la Jeep Renegade, nelle versioni benzina, e-Hybrid o 4xe (ibrida-ricaricabile), può essere acquistata con una rata mensile di 199 Euro grazie a un finanziamento offerto da Stellantis Financial Services.

Nel 2023, la Jeep Renegade è stata fondamentale per il successo di Jeep sul mercato italiano, sia in termini assoluti che nel settore delle vetture ibride ricaricabili. Questo SUV Made in Italy, con quasi 2 milioni di unità vendute globalmente dal lancio, ha ottenuto un notevole successo nella sua versione 4xe, diventando il B-SUV Plug-In Hybrid più scelto in Italia. Accanto alla Renegade, un altro bestseller prodotto a Melfi è il Compass, che si è posizionato come il numero uno assoluto nel mercato delle autovetture PHEV, primeggiando nel segmento C-SUV indipendentemente dalla fonte di alimentazione.

Il successo dei modelli italiani si estende anche ad Avenger, il primo SUV completamente elettrico della Jeep, progettato nel Design Studio Europe di Torino. Lanciato nel 2023, Avenger ha ricevuto quattordici premi internazionali nell'anno di debutto, ai quali si aggiungono due premi nel 2024. Il SUV elettrico ha conquistato la leadership nel mercato italiano dei B-SUV completamente elettrici.

Le concessionarie italiane offrono ora anche i modelli iconici Jeep Wrangler e Grand Cherokee nella versione 4xe Plug-In Hybrid, rappresentando un passo significativo verso un futuro più sostenibile. Questi due veicoli, ricchi di storia e tradizione, si uniscono alla gamma Jeep nella transizione verso tecnologie più ecologiche. La rete dei concessionari svolge un ruolo chiave nel supportare i consumatori durante questa fase di transizione energetica. L'impegno dei concessionari è stato fondamentale nel facilitare l'adozione della nuova direzione tecnologica di Jeep. Nel 2023, Jeep ha confermato il suo successo nell'elettrificazione, raggiungendo una quota di mercato del 15,7% per i modelli Plug-In Hybrid, consolidando la sua leadership nel mercato nazionale.