Toyota, 5 milioni di veicoli prodotti in Francia: un traguardo economico e industriale

Toyota Motor Europe ha raggiunto un importante traguardo industriale, celebrando la produzione di 5 milioni di veicoli nello stabilimento di Valenciennes, situato nel nord della Francia.

La cerimonia, svoltasi il 27 novembre 2024, ha sottolineato l’importanza strategica dello stabilimento per la crescita economica e industriale dell’intera regione.

Protagonista della celebrazione è stata una Yaris Cross speciale, progettata per l’occasione da Toyota Europe Design Development (ED²) e decorata con i colori della bandiera francese. L’evento ha visto la partecipazione di 200 ospiti, tra cui il Ministro Delegato per l'Industria, Marc Ferracci, e rappresentanti dell’industria automobilistica francese.

Valenciennes: un modello di eccellenza produttiva

Inaugurato nel gennaio 2001, lo stabilimento di Valenciennes, noto come Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), si è rapidamente affermato come uno degli impianti più produttivi d’Europa. Con una capacità iniziale di 150.000 unità annue, TMMF ha ampliato progressivamente la propria portata fino a diventare il punto di riferimento per la produzione della Toyota Yaris e della sua versione SUV, la Yaris Cross.

“Questo traguardo rappresenta una vera impresa. È il frutto del duro lavoro dei nostri team e della fiducia dei nostri partner. Dimostra il nostro impegno nel soddisfare le aspettative del mercato europeo,” ha dichiarato Rodolphe Delaunay, Presidente e CEO di Toyota Motor Manufacturing France.

Un pilastro dell’economia locale e europea

Con 5.000 dipendenti e una produzione giornaliera di oltre 1.200 veicoli, TMMF è diventato un motore economico per la regione Hauts-de-France, contribuendo alla creazione di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti.

L’impatto economico dello stabilimento è amplificato dagli 1,6 miliardi di euro di investimenti complessivi effettuati da Toyota nel corso degli anni, destinati non solo alle nuove generazioni di veicoli ma anche al miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impianto.

Grazie a queste risorse, Valenciennes ha raggiunto livelli di efficienza e sostenibilità che lo pongono al vertice degli impianti di assemblaggio europei. Nel 2023, lo stabilimento ha prodotto 273.788 unità, consolidando la sua posizione di leader tra i cinque stabilimenti Toyota in Europa.

Yaris Cross: il modello vincente di Toyota in Europa

Dal lancio nel 2021, la Yaris Cross è diventata una protagonista del mercato europeo dei B-SUV, un segmento in rapida espansione. Nel 2022 e nel 2023, il modello si è affermato come il più prodotto in Francia, contribuendo significativamente alla crescita delle vendite di Toyota in Europa.

Nei primi dieci mesi del 2024, la Yaris Cross ha raggiunto 173.209 unità vendute, posizionandosi come il modello più venduto del marchio nel continente. Questa performance sottolinea l’efficacia della strategia di Toyota, che punta su veicoli ibridi dal design compatto e dalle elevate prestazioni, ideali per il mercato europeo.

Un futuro orientato alla sostenibilità

Toyota ha fatto della sostenibilità una priorità strategica per il futuro dello stabilimento di Valenciennes. Gli investimenti non si limitano alla produzione di veicoli ibridi: TMMF ha adottato soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale, migliorando costantemente l’efficienza energetica e minimizzando le emissioni.

La celebrazione dei 5 milioni di veicoli prodotti non rappresenta solo un traguardo simbolico, ma un punto di partenza per rafforzare ulteriormente il contributo di Toyota all’industria automobilistica europea, con una visione a lungo termine incentrata su innovazione, qualità e sostenibilità.

Con il successo di modelli come la Yaris e la Yaris Cross, Toyota conferma la propria leadership in un mercato sempre più competitivo, contribuendo allo sviluppo economico e tecnologico dell’Europa. Il traguardo di Valenciennes è il riflesso di una strategia vincente che combina crescita industriale e attenzione per l’ambiente.