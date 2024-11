Toyota Gazoo Racing pronta per la Dakar 2025: un mix di esperienza e innovazione per affrontare la sfida

Con sei vetture pronte a competere, un team che unisce esperienza e giovani promesse, e una partnership strategica con Repsol per promuovere un motorsport sostenibile, Toyota Gazoo Racing (TGR)

si presenta ai nastri di partenza del Rally Dakar 2025 con obiettivi ambiziosi. L’evento, che si terrà in Arabia Saudita, rappresenta la prima tappa del Campionato Mondiale di Rally-Raid 2025 (W2RC), rendendo il risultato cruciale per le ambizioni della squadra.

La squadra: giovani promesse e veterani affermati

Toyota Gazoo Racing ha schierato un mix di piloti emergenti e veterani per affrontare le impegnative 14 tappe del Rally Dakar. Tra i nomi spiccano Lucas Moraes, affiancato dal copilota Armand Monleon, e Seth Quintero, in coppia con Dennis Zenz, entrambi giovani talenti simbolo della filosofia di TGR di coltivare il futuro del rally-raid.

Accanto a loro, la divisione sudafricana Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) aggiunge esperienza con Giniel de Villiers e Dirk von Zitzewitz, affiancati da Henk Lategan, Guy Botterill e Saood Variawa, per un totale di sei vetture schierate.

Lucas Moraes, emozionato per il ritorno alla Dakar, ha dichiarato: “Sono incredibilmente emozionato di affrontare di nuovo il Rally Dakar, specialmente come parte di una squadra così forte. Il GR DKR Hilux Evo è una macchina straordinaria, e con le ultime migliorie, mi sento sicuro che abbiamo tutto il necessario per competere al massimo livello. È un onore rappresentare Toyota e lavorare con partner come Repsol mentre ci dirigiamo verso un futuro più sostenibile nel motorsport”.

Seth Quintero, giovane promessa del team, ha aggiunto: “Essere parte di Toyota Gazoo Racing per il Dakar 2025 è un sogno che si avvera. Ogni anno imparo e cresco di più come pilota, e la Dakar è la prova più impegnativa. Con Repsol come sponsor, è eccitante sapere che stiamo contribuendo a qualcosa di più grande della semplice gara: stiamo testando tecnologie rinnovabili e dimostrando cosa è possibile fare nel motorsport con l'energia sostenibile”.

Il Team Principal Andrea Carlucci ha evidenziato il valore strategico della squadra e del veicolo: “Il Rally Dakar del 2025 rappresenta l'impegno di Toyota Gazoo Racing verso l'eccellenza e l'innovazione. Con Repsol che si unisce a noi come partner fondamentale, stiamo facendo passi da gigante verso un futuro sostenibile. La nostra squadra quest'anno è un mix di gioventù ed esperienza, che riteniamo essenziale per affrontare le sfide del Dakar. Il GR DKR Hilux Evo è stato meticolosamente perfezionato, e sono fiducioso che stiamo schierando uno dei line-up più forti di questo evento”.

GR DKR Hilux Evo: specifiche tecniche e miglioramenti

Il GR DKR Hilux Evo rappresenta il cuore tecnologico della partecipazione di Toyota alla Dakar 2025. Progettato secondo la filosofia Kaizen di Toyota, che promuove il miglioramento continuo, il veicolo è stato ottimizzato per garantire prestazioni eccellenti in condizioni estreme.

Motore: Il GR DKR Hilux Evo monta un motore a benzina V6 biturbo, derivato dalla gamma Land Cruiser, calibrato per fornire una combinazione ottimale di potenza, coppia e affidabilità.

Sospensioni: Sospensioni completamente riviste per assorbire meglio le asperità del terreno desertico, offrendo un mix di comfort e prestazioni.

Peso: Il veicolo è stato ulteriormente alleggerito per migliorare agilità e velocità, mantenendo al contempo una robustezza strutturale adeguata ai terreni più impegnativi.

Efficienza: Grazie alla partnership con Repsol, il motore utilizza combustibili rinnovabili, sottolineando l’impegno di Toyota verso un motorsport più sostenibile.

Un percorso impegnativo in Arabia Saudita

Il Rally Dakar 2025 attraverserà i paesaggi spettacolari dell'Arabia Saudita, tra dune desertiche, sentieri rocciosi e pianure veloci, con 14 tappe progettate per spingere al limite veicoli ed equipaggi. La combinazione di terreni estremi e condizioni climatiche variabili renderà questa edizione particolarmente sfidante.

Innovazione e sostenibilità: il ruolo di Repsol

La partnership con Repsol rappresenta un elemento chiave per Toyota Gazoo Racing. La collaborazione si concentra sull’utilizzo di combustibili rinnovabili, integrati nella strategia tecnologica multipath di Toyota, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica nel motorsport. Il marchio Repsol sarà ben visibile sulle vetture e sulle divise del team, a testimonianza di una visione condivisa per un futuro sostenibile.

Con una squadra bilanciata tra giovani promesse e veterani, il perfezionato GR DKR Hilux Evo e una forte attenzione alla sostenibilità, Toyota Gazoo Racing si presenta alla Dakar 2025 con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nel motorsport. Le dichiarazioni dei protagonisti e i progressi tecnologici dimostrano che la squadra è pronta ad affrontare la sfida con determinazione e innovazione.