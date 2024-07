Volkswagen ID. Buzz: partner di mobilità di MasterChef Italia

Volkswagen ha annunciato la sua partecipazione come Mobility Official Partner dei nuovi episodi di "MasterChef Italia",

il celebre cooking show di Sky Original realizzato da Endemol Shine Italy, atteso prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Per accompagnare i concorrenti durante le prove esterne, Volkswagen metterà a disposizione tre ID. Buzz con una distintiva carrozzeria bicolor bianco/arancione, in perfetta sintonia con i colori della trasmissione.

Questa collaborazione non è solo un'opportunità di visibilità per il leggendario Bulli 100% elettrico, ma rappresenta anche un impegno comune verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio e delle tradizioni in modo ecologico.

Un binomio di tradizione e innovazione

"MasterChef Italia" e l'iconico ID. Buzz condividono valori fondamentali come tradizione e innovazione. Il leggendario Bulli di Volkswagen, con oltre 70 anni di storia, continua a evolversi mantenendo un design visionario e dimensioni compatte adatte alla vita quotidiana. L'ID. Buzz rappresenta la naturale evoluzione di questo van multitasking, integrando tecnologie all'avanguardia e un concetto di spazio rivoluzionario.

La partnership vedrà i partecipanti della Masterclass di "MasterChef Italia" spostarsi con i nuovi ID. Buzz, veicoli elettrici unici nel loro genere. Questi talenti cosmopoliti della cucina, pronti a raccontare le loro storie e a mettersi in gioco per conquistare il titolo di nuovo MasterChef italiano, saranno accompagnati da un veicolo che è un'icona del design e della sostenibilità.

Innovazione tecnologica e nuove versioni

Volkswagen Veicoli Commerciali ha recentemente ampliato e aggiornato la gamma di modelli del Bulli elettrico. Alla versione standard di 4,70 metri si è aggiunta la versione a passo lungo, che offre 25 cm in più di spazio interno e può ospitare fino a sette persone. La continua evoluzione del modello è testimoniata dall'introduzione dell'ID. Buzz GTX, una versione sportiva con una potenza di 250 kW (340 CV), trazione integrale di serie ed elevate capacità di traino. Questo modello è disponibile in entrambe le configurazioni di passo e vanta una batteria da 79 kWh, mentre la versione a passo lungo è dotata di una batteria da 86 kWh.

L'ID. Buzz è dotato di una serie di sistemi di assistenza avanzati, tra cui il Park Assist Plus con funzione Remote per il parcheggio a distanza tramite smartphone e l'Exit Assist, che segnala la presenza di veicoli o biciclette in avvicinamento al momento dell'apertura delle porte, impedendone temporaneamente l'apertura in caso di pericolo.

Successo commerciale e riconoscimenti

Oltre alla versione per passeggeri, l'ID. Buzz è stato lanciato anche in versione Cargo, riscuotendo un immediato successo e aggiudicandosi il prestigioso premio "International Van of the Year 2023". Questo veicolo commerciale completamente elettrico è progettato per rispondere alle esigenze del lavoro quotidiano, offrendo trazione elettrica, un vano di carico capiente e idoneità ai lunghi viaggi.

L'ID. Buzz Cargo è un biglietto da visita per le aziende che vogliono distinguersi, promuovendo valori di innovazione, sostenibilità e distintività. Con il pacchetto "Charge your Brand", le aziende possono personalizzare il van con il proprio logo e colori, trasformandolo in un efficace strumento di marketing che valorizza l'immagine aziendale.

La partnership tra Volkswagen ID. Buzz e "MasterChef Italia" rappresenta un esempio perfetto di come tradizione e innovazione possano coesistere e prosperare. Mentre i concorrenti del cooking show si sfidano per il titolo di nuovo MasterChef italiano, saranno accompagnati da un veicolo che incarna una nuova era della mobilità sostenibile, dimostrando che il futuro dell'automobilismo è già qui, con stile e rispetto per l'ambiente.