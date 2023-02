Oroscopo del weekend 25 e 26 febbraio segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 25 febbraio e 26 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 25 FEBBRAIO – 26 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : La luna governa il giorno in cui non ci sono grandi aspetti planetari. La tua mente sarà sulle preoccupazioni materiali mentre la luna è in Toro e la tua casa di denaro e beni. Potresti svegliarti con l'impulso di concedervi il lusso di qualcosa di ridicolo grazie a una congiunzione Luna-Urano mattutina. Probabilmente dubiterai della tua decisione quando la luna si scontrerà con il volubile Mercurio nel corso della giornata. Mettere in pausa un desiderio improvviso è probabilmente la tua migliore linea d'azione. Se il desiderio è ancora lì in un giorno o due, concediti il ​​permesso di procedere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 25 FEBBRAIO - 26 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Oggi il sole entra nei Pesci pieni di sentimento e nella tua casa della comunità. Nelle prossime quattro settimane, sarai nel tuo elemento quando trascorrerai del tempo con gli amici, specialmente quelli con cui hai un legame speciale. Forse condividi interessi artistici o spirituali? Questo è un momento eccellente per espandere la tua cerchia sociale. Trarrai vantaggio dall'essere coinvolto in club e organizzazioni che riflettono i tuoi interessi. Questo può essere un ottimo modo per incontrare nuove persone. Sei un giocatore di squadra ora, quindi le attività e le collaborazioni di gruppo possono essere immensamente appaganti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 25 FEBBRAIO - 26 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna governa il giorno in cui non ci sono grandi aspetti planetari. La luna nel placido Toro e la tua casa di esilio rendono questo il giorno perfetto per rilassarsi. Tuttavia, rilassarsi e rilassarsi potrebbe non essere così facile come sembra a causa di un incontro mattutino tra la luna e l'eccitabile Urano. Un sogno folle o una sensazione irrequieta possono rendere difficile sistemarsi. Presta attenzione ai segni e alle sincronicità durante il giorno. Potrebbero indicarti qualcosa a cui devi prestare attenzione. Il messaggio può diventare confuso quando la luna si scontra con il mutevole Mercurio.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 25 FEBBRAIO - 26 FEBBRAIO 2023