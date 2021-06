Oroscopo della settimana dal 14 giugno al 20 giugno: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 giugno al 13 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Buon solstizio d'estate, Ariete! Il sole che transita in Cancro la domenica inaugura il primo giorno d'estate, insieme a una serie di attività casalinghe. Gran parte della tua attenzione sarà sulla tua famiglia o proprietà, e anche se sei in viaggio, sarai attratto da luoghi e persone che si legano alle tue radici o evocano una sensazione di comfort. Questo non vuol dire che non farai un po' di pionieri: dopotutto sei un segno di fuoco! — ma avrai almeno bisogno di tempo per ricaricarti in un ambiente familiare tra una scappatella e l'altra. Inoltre, questa settimana, il parsimonioso Saturno che si scontra con il ribelle Urano potrebbe innescare un conflitto sulla spesa per le attività sociali.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Buon solstizio d'estate, Toro! Il sole in transito nel Cancro domenica segnala l'inizio dell'estate, insieme a un'esplosione di capacità intellettuali per te. L'enfasi sul tuo regno mentale ti ispirerà a imparare cose nuove e ad avviare conversazioni. Le tue parole possono catturare l'interesse di un ammiratore, quindi parla! Il mercoledì è un momento eccellente per un appuntamento con la tua dolce metà o per incontrare qualcuno di nuovo. Inoltre, questa settimana, lo scontro di Saturno con Urano nel tuo segno potrebbe intensificare un conflitto tra responsabilità e voglia di fare le tue cose. Se Urano prende il sopravvento, potresti scioccare alcune persone che ti considerano costantemente affidabile.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Buon solstizio d'estate, Gemelli! Il sole che viaggia nel Cancro la domenica annuncia il primo giorno d'estate e un aumento del potere di guadagno per te. Ma non si tratta solo di fare soldi: anche la tua autostima è sotto i riflettori. Valorizzare il tuo vero sé migliorerà la tua capacità di manifestare il vero amore, la prosperità e qualsiasi altra cosa sia nella tua lista dei desideri. Il giovedì è un ottimo momento per un appuntamento romantico! Tuttavia, uno scontro Saturno/Urano sta raggiungendo il picco questa settimana, il che può intensificare una limitazione autoimposta che devi rilasciare prima di poter realizzare il tuo sogno.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Cancro : Buon solstizio d'estate, Cancro! Il sole che transita nel tuo segno la domenica inaugura la stagione dell'estate e accende i riflettori sulla tua vita personale. Principalmente, è il momento di esprimere la verità su chi sei, che può includere la condivisione delle tue idee, creatività o saggezza. Entrare in contatto con i tuoi sogni e prendere provvedimenti per realizzarli dovrebbe essere parte del processo. Tuttavia, Saturno restrittivo che si scontra con l'illuminante Urano raggiunge il picco questa settimana nei tuoi regni di amicizia e guarigione. Ciò può innescare la necessità di lasciar andare il risentimento e/o concentrarsi sul perdono in una relazione. Sforzarsi di guarire qualunque cosa accada è la tua missione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Leone: Buon solstizio d'estate, Leone! Il sole in transito in Cancro domenica non solo segnala l'inizio dell'estate, ma ti metterà anche in contatto con il tuo mondo interiore e il tuo intuito. Prendersi del tempo per riflettere aumenterà la tua ricettività ai messaggi psichici. Inoltre, può essere rivelata una vita precedente che illumina una situazione attuale. Se è coinvolta una relazione, un sensitivo della vita passata può offrire una comprensione più profonda della connessione. In altre notizie cosmiche, uno scontro tra Saturno limitante e Urano ribelle sta influenzando i tuoi regni di collaborazione e obiettivi. Ciò significa che potrebbe sorgere un problema che coinvolge una relazione intima e qualcosa che stai cercando di raggiungere. Risolvere un problema con l'impegno o la cooperazione può essere parte del quadro.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Buon solstizio d'estate, Vergine! Il sole che transita in Cancro la domenica inaugura il primo giorno d'estate, insieme a una ripresa della socializzazione per te. Ora è il momento di entrare in contatto con i tuoi amici e creare nuovi contatti attraverso le attività di gruppo. Potresti anche essere più coinvolto in una questione politico/sociale. Se stai cercando l'amore, una connessione amichevole potrebbe farti conoscere qualcuno di speciale. Questa settimana, il mercoledì è un momento eccellente per un appuntamento romantico! Su una nota più seria, uno scontro Saturno/Urano può innescare dubbi sulla tua capacità di realizzare un sogno che stai inseguendo. Entrare in contatto con la tua fede, qualunque cosa significhi per te, è la tua missione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Buon solstizio d'estate, Bilancia! Il sole in transito nel Cancro domenica segnala l'inizio dell'estate, insieme alla voglia di perseguire un obiettivo. Sia che tu stia mirando a una relazione impegnata o a far progredire la tua carriera, penserai a lungo termine quando adotterai misure per raggiungerlo. Un flirt potrebbe intensificarsi venerdì! Basta essere consapevoli dello scontro di questa settimana tra Saturno restrittivo e Urano ribelle, che potrebbe innescare la paura di lasciare che il tuo cuore prenda l'iniziativa in una relazione - o qualcos'altro che ti appassiona. Liberarsi da qualunque limite l'espressione del tuo cuore è la tua missione.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Buon solstizio d'estate, Scorpione! Il sole che transita in Cancro la domenica inaugura le giornate di sole dell'estate, insieme a una nuova prospettiva sul tuo futuro. L'enfasi sulla tua nona casa di esplorazione ti ispirerà a vedere oltre la tua situazione attuale per il quadro più ampio della tua vita. Entrare in contatto con le tue aspirazioni, per amore e altre aree, illuminerà la strada da percorrere. Principalmente, si tratta di attingere alla tua guida superiore. Basta essere consapevoli dello scontro Saturno/Urano di questa settimana nelle vostre zone domestiche e di coppia, che potrebbe innescare la necessità di un cambiamento di prospettiva che coinvolga una relazione stretta o una situazione familiare.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario : Buon solstizio d'estate, Sagittario! Il sole che transita in Cancro domenica segnala l'inizio dell'estate, insieme a un focus sulla guarigione per te. Ora è il momento di andare verso l'interno per illuminare e rilasciare ogni negatività che limita l'espressione del tuo cuore. Eliminare l'emozione, il comportamento o l'atteggiamento ti consentirà di sperimentare un'intimità più profonda con una persona speciale. Inoltre, il conflitto di questa settimana tra il cupo Saturno e il ribelle Urano può rivelare come una mentalità negativa limiti i tuoi sforzi, specialmente se non ti prendi cura di te stesso. Potresti anche sentire il bisogno di cambiare la tua routine quotidiana, quindi raggiungere un equilibrio tra dovere e libertà potrebbe essere parte del processo.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Buon solstizio d'estate, Capricorno! Il sole che transita in Cancro la domenica segnala la stagione estiva, insieme a un'enfasi sulle partnership per gli arieti. Penserai in termini di due, rendendo i prossimi tre mesi un ottimo momento per iniziare una fuga o un progetto divertente con la tua dolce metà o la tua migliore amica. (Solo non fare piani fino a quando Mercurio non diventa diretto martedì.) Su una nota più seria, il tuo sovrano di Saturno che si scontra con il ribelle Urano questa settimana potrebbe innescare un problema di responsabilità o limitazione, specialmente quando si tratta di spendere soldi per ciò che ti piace. Immaginarsi prosperi è un buon primo passo verso il superamento dei blocchi per manifestare abbondanza.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Acquario : Buon solstizio d'estate, Acquario! Il sole che transita in Cancro la domenica inaugura l'inizio dell'estate e accende i riflettori sul tuo benessere. Questo è un momento eccellente per rivedere il tuo regime di dieta/esercizio fisico e le abitudini di lavoro per migliorare la tua salute. Unirsi a un amico per un viaggio in una spa sarebbe un modo divertente per ripristinare e rivitalizzare la tua energia. Se sei da solo, le attività che si concentrano su come stare in salute o aiutare gli altri potrebbero metterti in contatto con qualcuno di speciale. Inoltre, questa settimana, il rispettoso Saturno nel tuo segno che si scontra con il ribelle Urano potrebbe innescare un conflitto che coinvolge la tua vita domestica. A livello interiore, forse hai bisogno di liberarti da uno schema familiare che limita l'espressione della tua individualità.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Pesci: Buon solstizio d'estate, Pesci! Il sole che transita in Cancro la domenica annuncia l'inizio dell'estate e focalizza la tua attenzione sulla tua amante quinta casa. Il tuo romantico interiore sta per prendere l'iniziativa, rendendo questo un momento eccellente per ravvivare la tua relazione attuale o connettersi con un nuovo ammiratore. Inoltre, attingere alla tua creatività in qualunque cosa tu stia facendo ti darà soddisfazione. Su una nota più seria, lo scontro Saturno/Urano di questa settimana nei tuoi regni inconscio e mentale può rivelare come la tua mentalità limiti o supporti la tua capacità di realizzare i tuoi sogni. Prestare particolare attenzione al dialogo interiore durante le attività quotidiane rivelerà come (o se) ti autocriti.

