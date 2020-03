Oroscopo della settimana dal 16 al 20 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 marzo al 20 marzo col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Il sole che si muove nel tuo segno segnala il primo giorno di primavera, insieme a un nuovo ciclo personale per te! Ancora meglio, una potente congiunzione Marte-Giove nel tuo segno, infrasettimanale fino al prossimo lunedì, rafforzerà la tua fiducia in te stesso quando ti sforzi di raggiungere un obiettivo di cui sei appassionato. Prestare attenzione al tuo istinto intestinale ti aiuterà a realizzarlo. Inoltre, questa settimana, da lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci aumenterà la tua intuizione, ma potrebbe anche diminuire la tua obiettività. Meditare sul tuo passato ti farà capire cosa sta succedendo nella tua vita adesso.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Toro: Il sole che si sposta in Ariete giovedì segna il primo giorno di primavera, insieme a un ciclo di chiusura per te. Ora è il momento di lasciar andare emozioni, credenze e beni che non ti servono più, per prepararti per un nuovo ciclo personale il prossimo mese. Sulla stessa linea, una potente congiunzione Marte-Giove a metà settimana fino al prossimo lunedì potrebbe rivelare un limite interno che è necessario rilasciare per andare avanti. Inoltre, questa settimana, dal lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci ispirerà le conversazioni con i tuoi amici e supporta l'espressione delle tue idee in un ambiente di gruppo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Il sole che si sposta in Ariete giovedì segna il primo giorno di primavera, insieme a una spinta alla tua vita sociale durante le prossime quattro settimane. Sarai ispirato a connetterti con i tuoi amici e stabilire nuovi contatti attraverso attività di gruppo. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove infrasettimanale fino al prossimo lunedì amplierà la tua consapevolezza delle questioni sociali / politiche e accenderà il tuo desiderio di rendere il mondo un posto migliore. Verrai in contatto con persone affini, una delle quali potrebbe desiderare una relazione più profonda con te. Inoltre, questa settimana, dal lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci ispirerà idee e conversazioni per aiutare la tua vita professionale.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Il sole che si sposta in Ariete giovedì segna il primo giorno di primavera, insieme a un nuovo ciclo di risultati per te. Sia che tu voglia portare la tua relazione al livello successivo o spostare la tua carriera in avanti, concentrarti su ciò che è più alto nella tua lista di priorità sarà il tuo obiettivo. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove infrasettimanale fino al prossimo lunedì rafforzerà la tua capacità di farlo accadere. Inoltre, questa settimana, dal lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci nel tuo regno spirituale ti ispirerà a immaginare il tuo futuro ideale. L'acquisizione di conoscenze più elevate può far parte del quadro.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Buon equinozio di primavera, Leo! Il sole che si sposta in Ariete giovedì segna il primo giorno di primavera, insieme a uno scorcio del tuo futuro. Ora è il momento di immaginare ciò che vuoi per la tua vita per potenziare la tua capacità di manifestarlo. Prestare attenzione alla tua guida interiore aiuterà. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove a metà settimana fino al prossimo lunedì potrebbe spingerti a fare un salto di fiducia verso il tuo obiettivo - con risultati eccellenti! Inoltre, questa settimana, dal lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia attraverso il tuo regno di trasformazione sostiene di lasciar andare le credenze che limitano l'espressione del tuo vero io.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Il sole che si sposta in Ariete giovedì annuncia il primo giorno di primavera e un momento di guarigione per te. Ora è il momento di andare verso l'interno per scoprire eventuali sentimenti o convinzioni limitanti che devi liberare per liberare la tua vita emotiva. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove infrasettimanale fino al prossimo lunedì ti renderà consapevole di ciò che ti spinge. Può accendere anche la passione! Inoltre, questa settimana, da lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci nel regno della tua società porterà chiarezza ai tuoi pensieri e alle tue conversazioni su condivisione, uguaglianza, matrimonio o impegno.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Il sole che si sposta in Ariete giovedì annuncia il primo giorno di primavera, insieme a un nuovo ciclo di partnership per te. Sarai attratto dalle persone che portano intuizioni sul tuo mondo interiore rispecchiando i tuoi pensieri o sentimenti in qualche modo. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove infrasettimanale fino al prossimo lunedì può motivarti a lanciare o migliorare una stretta relazione o partnership commerciale. Se sei solo, un ammiratore con forti convinzioni può dirigersi nella tua direzione. Inoltre, questa settimana, dal lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci ispirerà idee per semplificare la tua vita quotidiana o promuovere il tuo lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Il sole che si sposta in Ariete giovedì annuncia il primo giorno di primavera, insieme a intuizioni sul tuo benessere. Migliorare la dieta, la routine di fitness o le abitudini di lavoro può far parte del processo. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove a metà settimana fino al prossimo lunedì ti consentirà di manifestare il tuo risultato ideale. Certo, questa non è la più romantica delle influenze, ma Mercurio che entra in Pesci sicuramente lo compenserà. Da lunedì al 10 aprile, questa influenza espressiva ti ispirerà a condividere ciò che è nel tuo cuore, che rivitalizzerà la tua relazione attuale o porterà un nuovo ammiratore. Il romanticismo può essere trovato online o attraverso un'introduzione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Il sole che si sposta in Ariete giovedì annuncia il primo giorno di primavera, insieme a un ciclo di quattro settimane di romanticismo e / o svago per te! Anche con le tue solite responsabilità, la tua aura di gioia e positività ti renderà una calamita per gli ammiratori. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove durante la settimana infrasettimanale fino al prossimo lunedì aiuta a manifestare una relazione dinamica. Anche la tua creatività sarà potenziata. Inoltre, questa settimana, da lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia attraverso Pesci nel tuo regno domestico ti farà pensare alla tua casa, famiglia o discendenza.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Il sole che si sposta in Ariete giovedì annuncia il primo giorno di primavera e un nuovo ciclo nella vita domestica. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove infrasettimanale fino al prossimo lunedì aiuta a manifestare il tuo miglior risultato quando si tratta della tua proprietà o famiglia. Questo può essere un momento eccellente per riconnetterti con i membri della famiglia, ricercare i tuoi antenati o apportare miglioramenti alla tua proprietà. Ospitare una festa (o una piacevole cena per due!) Tirerà fuori il meglio di te. Inoltre, questa settimana, dal lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci nel tuo regno mentale aumenterà la tua capacità di esprimerti.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Il sole che si sposta in Ariete giovedì annuncia il primo giorno di primavera e aumenta la tua potenza mentale. L'enfasi sull'imparare e esprimersi durante le prossime quattro settimane può attrarre un ammiratore che è sulla tua lunghezza d'onda mentale. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove infrasettimanale fino al prossimo lunedì rafforzerà i tuoi poteri di persuasione quando condividi le tue idee. Dichiarare la tua verità farà parte del quadro. Inoltre, questa settimana, da lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia nei Pesci ti farà pensare a modi per aumentare la tua prosperità.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il sole che si sposta in Ariete giovedì annuncia il primo giorno di primavera, insieme a una spinta alla tua prosperità. Sebbene concentrarsi su questioni pratiche non sia molto romantico, può semplificare la tua vita quotidiana con il tuo partner o aiutarti a prepararti per una relazione a lungo termine. Inoltre, una potente congiunzione Marte-Giove infrasettimanale fino al prossimo lunedì rafforzerà la tua capacità di manifestare abbondanza. Lasciar andare alle convinzioni limitanti sul denaro farà parte del processo. Inoltre, questa settimana, dal lunedì al 10 aprile, Mercurio che viaggia attraverso il tuo segno ti ispirerà a imparare cose nuove e condividere le tue idee.