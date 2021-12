Oroscopo della settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Buon anno, Ariete! In realtà, la Luna Nuova in Capricorno il 2 gennaio è il vero lancio del 2022. Per gli arieti, le due settimane successive riguardano la definizione di obiettivi o l'affinamento della concentrazione su un obiettivo a cui stai già mirando. Sia che tu stia cercando di incontrare qualcuno compatibile o avviare un'attività, riceverai supporto da questa influenza, se sei sulla strada giusta per te. Inoltre, dal 2 al 24 gennaio, Mercurio in Acquario nel tuo regno sociale ti ispirerà a connetterti con gli amici e condividere le tue idee durante le attività di gruppo. Fare nuovi contatti amplierà sicuramente la tua visione del mondo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Buon anno, Toro! In realtà, la Luna Nuova in Capricorno il 2 gennaio è il vero lancio del 2022 e ti porterà un nuovo ciclo di esplorazione interiore o esteriore nelle prossime due settimane. Ora potrebbe essere il momento di approfondire la tua vita spirituale, fare un viaggio a lunga distanza o iscriverti a un programma di apprendimento. Che tipo di attività migliorerebbe di più la tua crescita personale, Toro? La risposta illuminerà la tua direzione. Inoltre, Mercurio transiterà in Acquario nel tuo regno di obiettivi il 2 gennaio (fino al 24 gennaio). Ciò significa che penserai/parlerai di dove sei diretto, sia a livello personale che professionale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Buon anno, Gemelli! In realtà, la Luna Nuova in Capricorno il 2 gennaio è il vero lancio del 2022 e annuncia un nuovo ciclo di guarigione per te nelle prossime due settimane. Potrebbe essere il momento di rilasciare un'emozione, una convinzione o un'abitudine che trattiene l'espressione del tuo cuore, che ti aiuterà a trasformare la tua vita amorosa. PInoltre, il tuo sovrano Mercurio transiterà in Acquario nel tuo regno spirituale il 2 gennaio (fino al 24 gennaio). Ciò significa che la tua guida interiore sarà attiva, quindi presta attenzione a eventuali sogni, intuizioni o visioni che ti si presentano. Sarai motivato anche ad acquisire conoscenze superiori.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021