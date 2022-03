Oroscopo della settimana dal 7 marzo al 13 marzo: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 marzo al 13 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 MARZO AL 13 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Da mercoledì fino al 213 marzo, Mercurio in transito attraverso i Pesci risveglierà il tuo intuito e avrà bisogno di un po' di tempo da solo per pensare. Sorgeranno ricordi, alcuni dei quali potrebbero coinvolgere una vita precedente e contenere informazioni su qualcosa che sta accadendo nella tua vita ora. Se viene in mente una relazione, un sensitivo di una vita passata può rivelare il karma all'interno della connessione. Questo fine settimana, il sole che si fonde con l'etereo Nettuno in Pesci intensificherà sia la tua sensibilità che il tuo intuito, ma potrebbe spegnere un po' il tuo fuoco. Pertanto, dedicare del tempo per te stesso o con un caro amico, piuttosto che un'attività di gruppo, ti aiuterà a mantenerti centrato. La tua parte amante del divertimento uscirà per giocare domenica pomeriggio.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 MARZO AL 13 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Toro : La connessione con gli amici sarà al centro della scena mentre Mercurio transita attraverso i Pesci nel tuo regno sociale. Da mercoledì fino al 213 marzo, sarai motivato a contattare i tuoi amici per aggiornarti su notizie personali e idee di brainstorming. Condividere le tue idee durante le attività di gruppo tirerà fuori anche il meglio di te. Se stai cercando l'amore, un'introduzione potrebbe abbinarti a qualcuno di speciale, magari da lontano. Questo fine settimana, il sole che si fonde con l'etereo Nettuno in Pesci potrebbe innescare un desiderio per un amico o un gruppo che ispira la tua musa o mistica interiore. Assicurati solo che le persone che ti circondano siano autentiche.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 MARZO AL 13 MARZO 2022