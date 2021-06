Oroscopo di oggi 14 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 14 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 14 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua atmosfera sarà spensierata e giocosa con la Luna in Leone che transiterà nella tua casa di espressione personale per tutto il giorno. Anche una persona scontrosa (forse un Acquario) ti troverà divertente perché la tua energia eleva l'atmosfera.

Amore/Amicizia: il desiderio di domesticità può scontrarsi con il desiderio di un'avventura romantica mentre Venere nel sentimentale Cancro e Giunone nell'audace Sagittario sono in disaccordo. Troppa concentrazione su un'area sconvolge l'equilibrio nell'altra, mentre troppo poco ti lascia desiderare. Nonostante quello che potresti aver sentito, non puoi avere tutto. Vai con ciò che soddisferà il tuo cuore. Puoi sempre cambiare le cose in seguito.

Carriera/Finanza: criptovalute, industrie tecnologiche e altre tendenze all'avanguardia potrebbero sembrare un modo sicuro per incassare. Saturno guidato dalla realtà che quadra Urano lungimirante nel tuo settore finanziario avverte che realizzare un profitto su un'impresa rischiosa non è del tutto facile come sembra. È naturale volere il futuro brillante e brillante che questi e altri investimenti promettono di offrire, ma devi pagare per giocare. Se non puoi permetterti di prendere un colpo, faresti meglio a tenere i tuoi soldi in tasca.

Crescita personale/spiritualità: ti divertirai a passare del tempo con qualcuno che ti spinge a qualcosa di nuovo e amplia i tuoi orizzonti. Questa persona potrebbe essere tuo figlio, un interesse amoroso o un amico. Ognuno ha qualcosa da offrire.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il toro esperto di soldi in genere ha le sue anatre in fila. Tuttavia, puoi beneficiare di consigli che ti aiutano a ottenere il massimo da ciò che hai. Un Cancro può avere delle grandi idee. Il discernimento rivelerà se vale la pena investire.

Amore/Amicizia: con l'energico Marte che entra nel tuo regno domestico, puoi aspettarti un sacco di attività sul fronte interno. Fino al 29 luglio sarai motivato a occuparti delle riparazioni, a occuparti di progetti a domicilio e, in generale, a rimettere in sesto le cose. La tua atmosfera frenetica può essere irritante per gli altri. I coinquilini e i membri della famiglia non vorranno essere comandati in giro né aspettarsi che lavorino al tuo ritmo veloce. Fare le cose richiede collaborazione, quindi fai del tuo meglio per evitare conflitti.

Carriera/Finanza: con un allineamento armonioso tra la Luna in Cancro e l'abbondante Giove in gioco, non puoi fare a meno di essere fiducioso riguardo alle tue prospettive per il futuro. Quando sei così ottimista, credi che non ci sia niente che non puoi fare. Di conseguenza, potresti mettere in moto grandi piani. Certo, ora sei entusiasta. Tuttavia, in un giorno o due, potresti scoprire che ti mancano il tempo, le risorse o l'interesse necessari per portare a termine.

Crescita personale/spiritualità: una congiunzione Cerere/Urano nel tuo segno può innescare atti spontanei di cura per te stesso e per gli altri. Non si può dire cosa farai per dare supporto. Una cosa è certa: nessuno lo vedrà arrivare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non importa quanto tu sia ben preparato, non puoi sempre prevedere i mal di testa che potresti dover affrontare. La luna nella tua indaffarata costruzione della terza casa promette una giornata frenetica. Non lasciare che un Toro irregolare renda le cose più complicate di quanto dovrebbe essere.

Amore/amicizia: concedersi una pazzia al proprio partner è un modo per dimostrare la propria devozione, ma è necessario arrivare a tanto per dimostrare il proprio amore? È un dilemma con cui potresti lottare mentre Venere nel tuo settore finanziario si scontra con Giunone nella tua zona di partnership. È bello se te lo puoi permettere o se è un'occasione speciale. Se nessuno dei due si applica, trova un modo meno costoso e più creativo per esprimere quanto ci tieni. Non hai bisogno di comprare affetto.

Carriera/Finanza: con l' attuale allineamento Marte/Giove, suonerai il clacson troppo forte e prometti più di quanto puoi offrire o non farai abbastanza rumore per essere notato. Trova il tuo punto debole.

Crescita personale/spiritualità: in questi giorni, presti molta attenzione alle tue visioni del mondo, incluso il punto in cui ti trovi in ​​materia di politica, religione e altre questioni di attualità. Saturno intransigente nella tua zona delle convinzioni in quadratura con Urano ribelle nel tuo regno subliminale suggerisce che le tue opinioni potrebbero essere più illuminate o più estreme di quanto pensi. Prima di co-firmare un'agenda particolare, controlla in che cosa credi veramente. Potrebbe non essere proprio quello che pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: è anche possibile per te essere più emotivo di quanto sei normalmente? Quando la luna transita nel tuo segno, è praticamente scontato. La tua maggiore sensibilità significa che sentirai le cose profondamente. Sarai particolarmente colpito da un incontro con un Pesci.

Amore/Amicizia: verrai in soccorso di un amico in difficoltà o lo lascerai in sospeso? Può essere difficile da dire poiché nutrire Cerere incontra Urano irregolare nella tua zona di amicizia. Potresti non essere sicuro di come reagire a una situazione strana che ti coglie di sorpresa. È un buon momento per utilizzare la regola d'oro. Tratta un amico nel modo in cui vorresti essere trattato.

Carriera/Finanza: con il possente Marte che entra nel vistoso Leone e nella tua casa dei beni, sarai motivato a ottenere il conto in banca che fornirà sicurezza e i beni che ti garantiranno lo status che desideri. A tal fine, sarai aggressivo nella ricerca di opportunità e nell'ottenere accordi. Mentre lavorerai duramente per fare soldi, potresti essere altrettanto implacabile nello spenderli. Non lasciare che si tratti di più soldi, più problemi. Evita i conflitti e tieni sotto controllo le tue spese.

Crescita personale/spiritualità: sei incline a essere piuttosto pigro poiché l'indulgente Venere nel tuo segno si allinea con i nodi della luna. Va bene se hai bisogno di un po' di riposo. Sei un essere umano, non una macchina.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua riposante dodicesima casa, non vedrai l'ora di spegnere e rimanere da solo. Tuttavia, potresti sentirti solo e bramare la compagnia. Uscire con un amico a bassa manutenzione (un Cancro, forse) sarà gratificante.

Amore/Amicizia: il possente Marte che entra nel tuo segno ti darà energia, motivazione e sicurezza in te stesso. Non ci sarà nessuno seduto in disparte in attesa di vedere cosa succede. Entro il 29 luglio, vorrai entrare in gioco. Non c'è niente di più sexy della fiducia. Coloro che sono attratti dalle personalità di tipo A saranno molto impressionati dalle tue mosse audaci. Tuttavia, i tipi più gentili e introversi potrebbero pensare che tu sia arrogante e che diventi troppo forte. Assicurati di capire con chi hai a che fare.

Carriera/Finanza: con un allineamento Cerere/Urano in gioco, tutti gli occhi saranno puntati su di te per vedere come gestisci una crisi. Puoi affrontare una situazione instabile e fornire la gestione delicata che richiede? O lascerai cadere la palla, lasciando tutti a se stessi? Allo stesso modo, il tuo capo o una figura influente potrebbero causare onde d'urto per ciò che fanno o non fanno in una situazione che richiede sensibilità e attenzione.

Crescita personale/spiritualità: puoi isolarti all'interno della tua bolla e fare le tue cose, anche se è probabile che sia noioso. Oppure puoi fare uno sforzo in più per trascorrere del tempo con gli amici. Potenzia la tua inerzia e socializza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nella tua dodicesima casa solitaria, avrai bisogno di tempo per te stesso per disfare le tue emozioni ed elaborare gli eventi della giornata. Probabilmente avrai bisogno di riposare dopo aver affrontato gli esigenti Acquari e gli imprevedibili Toro nella tua cerchia.

Amore/Amicizia: consentire a uno spazio relazionale di svolgersi organicamente. Con Marte in contrasto con l'eccessivo Giove nella tua zona di partnership, può essere allettante spingere le cose. Questo non è il momento di diventare passivo-aggressivo. A volte, è saggio semplicemente rilassarsi. I vergini single possono avere più opzioni del solito. Tuttavia, tutti i segnali indicano che per ora, è meglio essere calmi e vedere chi viene da te.

Carriera/Finanza: un incarico di routine potrebbe diventare più difficile di quanto dovrebbe essere poiché il sorvegliante Saturno nella tua zona di lavoro si scontra con Urano irregolare. Linee guida complesse o un improvviso cambiamento di direttiva potrebbero ostacolare il lavoro. Anche i problemi tecnologici potrebbero rallentarti. In una nota diversa, l'aerazione di opinioni personali su politica, religione o altre questioni di attualità può creare conflitti sul posto di lavoro. Ciò che ti sembra accettabile potrebbe dare fastidio agli altri. Con argomenti controversi, è meglio chiudere le labbra.

Crescita personale/spiritualità: per natura sei un perfezionista. Con Marte guidato che si scontra con Vesta focalizzato nel tuo segno, questo tratto può essere più un ostacolo che un aiuto. Non farti pressione per fare tutto bene.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: il cameratismo è fondamentale per il tuo benessere emotivo mentre la socievole Luna del Leone transita nella tua casa dell'amicizia. È probabile che alcuni dei tuoi amici (come Toro e Acquario, ad esempio) mettano alla prova la tua pazienza. Con l'amicizia, prendi il duro con il liscio.

Amore/Amicizia: Trattenere Saturno sfidando il jolly Urano segnala che non puoi aspettarti che il tuo interesse amoroso farà ciò che vuoi che facciano né si comporti in un modo che ritieni accettabile. Più tenti di convincerli a rispettare la linea, più è probabile che si ribellino. Tutti (incluso te) hanno bisogno di una maggiore libertà di azione e di espressione di sé. Non c'è modo di impedire a una persona di evolversi nel modo in cui ha bisogno di evolversi. Lo stesso vale per i bambini. Dai spazio a tutti.

Carriera/Finanza: potresti trovare impossibile esercitare la tua volontà su determinate questioni finanziarie (come tasse, prestiti, debiti, eredità e fondi che condividi con un partner) a causa dell'attuale allineamento Saturno/Urano. Più cerchi di controllare questi affari, più diventano disordinati. A meno che non ti trovi in ​​una situazione che richiede un'azione urgente, è meglio evitarli. Le circostanze stanno cambiando e devi capire come adattarti.

Crescita personale/spiritualità: "Tutti per uno e uno per tutti" sembra una strategia giusta. Anche se non funzionerà se gli altri non rispetteranno le regole. Ciò significa che dovrai badare ai tuoi interessi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: è nella tua natura guardare in profondità le cose. Tuttavia, non è sempre una pratica salutare. C'è sempre una storia più grande al di là di ciò che sei in grado di percepire. Per capire un Cancro, dovrai osservarlo attraverso una lente molto più ampia.

Amore/Amicizia: sentirsi non amati e incompresi dal proprio interesse amoroso o dalla famiglia può essere normale quando la badante Cerere si scontra con lo stoico Saturno. Qualcuno potrebbe pensare che ti aspetti troppo o che le tue esigenze siano un po' fuori dall'ordinario. Concentrati sull'amore per te stesso invece di cercare le cure degli altri. In alternativa, potresti sentirti gravato dalle aspettative e dalle richieste di una persona cara. Sii gentile mentre stabilisci sani confini.

Carriera/Finanza: molto ambizioso? Sarai ora che Marte intraprendente è in Leone e la tua decima casa aspirazionale. Non importa ciò che hai ottenuto finora, potresti pensare che non sia abbastanza. Questa energia motivante ti spingerà a raggiungere il tuo prossimo traguardo professionale. Le lunghezze che farai per realizzare grandi cose saranno impressionanti. Sei destinato ad attirare l'attenzione di persone influenti. Fai solo attenzione a non calpestare troppe dita dei piedi mentre sali in cima.

Crescita personale/spiritualità: non devi sempre guardare al tuo interesse amoroso, agli amici o alla famiglia per intrattenerti. Sei perfettamente in grado di divertirti da solo. Esercitati a essere la tua migliore compagnia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento con l'audace Luna Leone nella tua casa di esplorazione. Va tutto bene finché qualcuno non cerca di tarparti le ali. Un Toro irregolare o un Acquario problematico potrebbero interferire con la tua avventura. Spero che tu abbia un piano alternativo.

Amore/Amicizia: con Venere in disaccordo con la devota Giunone nel tuo segno, potresti non essere sicuro di quanto sforzo vuoi fare per interpretare il partner devoto. In questi giorni, è un ruolo che ti piace. Anche se, a volte, può essere più di quanto ti aspettassi. Fai ciò che ti fa stare bene e lascia il resto. Non vorrai sembrare disperato né essere accusato di sforzarti troppo.

Carriera/Finanza: La necessità per l'evoluzione incontra la resistenza mentre l'inflessibile Saturno nel tuo regno mentale si scontra con Urano che crea cambiamento nella tua zona di lavoro. Anche se accetti che debba verificarsi un cambiamento, potresti comunque trovare difficile effettuare l'adattamento mentale che ti consentirà di apportare un cambiamento. Un progetto a cui stai lavorando potrebbe essere capovolto o il tuo stesso lavoro potrebbe essere instabile. Sii flessibile e mantieni una mente aperta. La situazione è ancora in evoluzione. Cerca di seguire il flusso.

Crescita personale/spiritualità: hai bisogno di nuova ispirazione per rimanere entusiasta della vita. Idee intriganti e nuovi panorami e suoni nutriranno il tuo cuore e la tua mente. Daranno anche il via alla tua creatività.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: ci sono molte intense emozioni da disfare mentre la drammatica Luna del Leone transita nella tua casa di trasformazione. Potrebbero esserci alcune cose che devi capire su un Toro o un Acquario. Probabilmente implica dover lasciare andare qualcosa.

Amore/Amicizia: sei un buon partner prestando attenzione ai bisogni del tuo interesse amoroso? O sei semplicemente alla mercé di qualcuno che ha continuamente bisogno di essere salvato? È un dilemma con cui potresti confrontarti mentre Venere nella tua casa di partnership si scontra con la devota Giunone. Non vuoi sembrare indifferente, ma non vuoi nemmeno essere sfruttato. Il discernimento e il buon senso possono aiutarti a fare la scelta giusta.

Carriera/Finanza: potresti incontrare una curva di apprendimento difficile con questioni finanziarie quando il prudente Saturno e l'assurdo Urano si scontrano. Più ti afferri, più controllo ti sfugge. In alternativa, più cerchi di contrastare il sistema, più respingimenti ricevi. Potrebbe essere intelligente sedersi in disparte e osservare come si sta giocando prima di tentare una grande mossa. Ciò che impari può aiutarti a fare scelte sensate nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale/spiritualità: fai attenzione a non trasformare una pratica spirituale in un'attività passa/fallisce. Con Marte guidato che si scontra con Vesta focalizzato, probabilmente lo stai rendendo troppo difficile per te stesso. È una classe che non puoi bocciare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non puoi andare d'accordo con alcuni individui (Toro e Acquario, per esempio) e non puoi andare d'accordo senza di loro. Con la luna in transito nella tua casa di interazioni uno contro uno, desidererai la vicinanza. Trova un modo per farlo funzionare.

Amore/Amicizia: il mantenimento della relazione può diventare costoso, soprattutto se senti il ​​bisogno di fare colpo. Con Marte guidato nel tuo settore di partnership in contrasto con il generoso Giove nella tua zona di denaro, potresti essere confuso su quanto investimento dovresti fare. Giocare a spendere soldi potrebbe catturare l'attenzione di qualcuno, ma non ti farà guadagnare lealtà o amore. I problemi seguiranno se lo trasformi in una situazione di scontro.

Carriera/Finanza: sarai sfidato a mettere in atto piani lungimiranti mentre il rigido Saturno nel tuo segno fa quadrare il tuo sovrano, il rivoluzionario Urano. La revisione delle strutture e l'implementazione di qualcosa di nuovo richiederanno di lavorare all'interno del sistema. Soddisfare lo status quo e allo stesso tempo lavorare per il cambiamento sarà una danza delicata. Potresti sentirti in conflitto su ciò che puoi fare e fino a che punto dovresti andare. È troppo tardi per insicurezza. Il treno ha già lasciato la stazione. Rimani concentrato su ciò che ti aspetta.

Crescita personale/spiritualità: invece di fare ciò che vogliono i tuoi amici, potrebbe essere eccitante fare le tue cose. Perseguire i tuoi interessi ti farà bene mentre la giocosa Luna Leone e il Nodo Nord si allineano.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: tutto il lavoro e niente gioco ti rendono una persona in cima al loro gioco. Sfortunatamente, non importa quanto duro lavori, un Acquario esigente o un Toro imprevedibile potrebbero comunque ostacolare i tuoi progressi. Non arrenderti, Pesci. Domani è un altro giorno.

Amore/Amicizia: quanta devozione è necessaria per dimostrare quanto ci tieni? È qualcosa con cui potresti confrontarti mentre Venere nella tua zona romantica è in contrasto con Giunone. Un grande gesto può essere un po' sdolcinato, mentre fare troppo poco può lasciare il tuo interesse amoroso deluso. Non puoi sempre pianificare ogni tua mossa. Sii reattivo alla situazione e fai ciò che ti sembra naturale e appropriato.

Carriera/Finanza: hai un sacco di idee brillanti. Anche se con il cauto Saturno che combatte il lungimirante Urano nel tuo regno mentale, potresti essere riluttante a metterli là fuori. Chi non risica non rosica. L'unico modo per superare l'insicurezza è rischiare. Questa potrebbe essere la tua opportunità per distinguerti dalla massa e affermarti come un innovatore. Incontrerai resistenza e il percorso da percorrere potrebbe essere impegnativo. Tuttavia, ciò non significa che la lotta non varrà la pena.

Crescita personale/spiritualità: con Giove esuberante nel tuo segno, il tuo entusiasmo non può essere battuto. Potrebbe indurre qualcuno a chiedersi se sei reale. Non lasciare che un hater offuschi il tuo splendore. Continua a inviare energia positiva.