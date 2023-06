Oroscopo di oggi 14 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 14 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 14 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non avrai problemi a esprimere i tuoi desideri per una relazione poiché Giunone dalla mentalità impegnata nella tua casa di comunicazione si allinea con la schietta Eris nel tuo segno. La tua fiducia e la tua autostima sono importanti, rendendo facile chiedere quello che vuoi. La luna nel tenace Toro si scontra con Venere e Marte nella tua zona romantica, il che può renderti testardo e polemico se non ti fai strada. Il battibecco di un amante spensierato potrebbe essere la cosa giusta per invertire la tendenza a tuo favore. Fare pace con il tuo interesse amoroso dopo un disaccordo può essere incredibilmente piacevole. Diventare sfacciato con una nuova conoscenza può renderli curiosi di scoprire di cosa ti occupi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Avere le capacità per pagare le bollette è qualcosa di cui sei orgoglioso poiché la devota Giunone nel tuo settore finanziario si sincronizza con la formidabile Eris. Non c'è niente che non farai per assicurarti che i tuoi cari abbiano ciò di cui hanno bisogno. Allo stesso modo, apprezzi un partner che si assicura che le tue esigenze siano soddisfatte. Una persona che non va a battere per te non manterrà il tuo interesse. Devi stare con qualcuno che ti apprezzi ed esprima il suo apprezzamento in modo tangibile. Sarai testardo riguardo alla famiglia e alle cose che contano per te mentre la luna nel tuo segno si scontra con Venere e Marte. Nessuno dovrebbe scherzare con chi e cosa ami.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Tracciare il potenziale di una relazione sarà nella tua mente mentre Giunone nel tuo segno si sincronizza con la formidabile Eris. Prima di fare un investimento enorme in qualcuno, vorrai sapere che entrambi sono disposti e in grado di essere il tipo di partner che stai cercando. Se sei stato scottato in passato, non vorrai lasciare il tuo futuro al caso. Con gli allineamenti tra la tenace Luna del Toro, Venere e Marte che danno il tono, è probabile che riveli pensieri e sentimenti che normalmente tieni per te. Quando sei eccitato, l'atmosfera può diventare un po' spigolosa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Tendi a tenere per te le speranze e i sogni della tua relazione con Giunone affamata di impegno nella tua dodicesima casa nascosta. Tuttavia, le circostanze potrebbero spingerti a rivelare ciò che stai cercando mentre Giunone si allinea con la schietta Eris in cima alla tua classifica. Quello che vuoi potrebbe essere un po' complicato. Alcuni Cancri potrebbero aver bisogno che il loro interesse amoroso riconosca il dolore che hanno subito e si prenda cura delle loro ferite emotive. Non c'è vergogna nel tuo gioco se vuoi che qualcuno si assuma la responsabilità del dolore che ha causato, ma non ritenere il tuo attuale partner responsabile delle ferite inflitte da una persona del tuo passato. Non tutti vogliono farti del male. Tienilo in prospettiva.