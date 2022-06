Oroscopo di oggi 15 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 15 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti attirare l'attenzione per tutte le ragioni sbagliate mentre la luna attraversa il tuo settore pubblico e quadra Marte e Chirone nel tuo segno. Uno stoico Capricorno non si preoccuperà dei tuoi imbrogli. Fai del tuo meglio per tenere sotto controllo il tuo umore focoso.

Amore/Amicizia: rabbia e vulnerabilità creano una combinazione letale. Dovrai procedere con cautela poiché il tuo sovrano, Marte, si fonde con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Potresti scagliarti contro gli altri (come il tuo partner) se qualcosa scatena le tue insicurezze o se una situazione sfugge al tuo controllo. Potresti anche rivolgere la tua rabbia verso l'interno e punirti per non essere forte come pensi di dover essere. Sii gentile con te stesso e gli altri. Sei solo umano.

Carriera/Finanza: non sarai timido nel chiedere ciò che credi di meritare poiché il sole nel comunicativo Gemelli si sincronizza con Eris intitolato nel tuo segno. Attento, montone. Affrontare un atteggiamento può alienare immediatamente qualcuno di cui hai bisogno dalla tua parte. Spiegare e fornire supporto per le tue affermazioni può incoraggiare gli altri ad ascoltare e rispondere alle tue preoccupazioni. Fai un respiro profondo e sii consapevole di come esprimi i tuoi desideri.

Crescita personale/spiritualità: la tua autostima potrebbe essere un po' gonfiata poiché Pallade nella tua casa dei valori si scontra con Giove più grande della vita nel tuo segno. I problemi possono sorgere quando si supera il limite dalla fiducia in se stessi all'arroganza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai ansioso di scoprire quanto puoi crescere mentre la luna attraversa la tua casa di espansione. Sfortunatamente, potresti trovarti dispiaciuto quando qualcosa o qualcuno ti ostacola. Un Ariete o un Capricorno potrebbero non approvare i tuoi piani.

Amore/Amicizia: sarai attratto da individui e gruppi che abbracciano idee lungimiranti poiché Vesta nella tua zona comunitaria contatta il rivoluzionario Urano nel tuo segno. Apprezzerai le persone che applaudono alla tua individualità e ti danno spazio per far sventolare la tua bandiera strana. Nessun giudizio, solo amore.

Carriera/Finanza: è facile sopravvalutare le tue capacità quando l'intelligente Pallade nel tuo segno si scontra con Giove sfrenato. Le tue grandi aspettative per te stesso possono spingerti ad accettare qualcosa che è ben al di sopra del tuo livello di paga. Non lasciare che il tuo senso dell'intelletto diventi così gonfiato da finire sopra la tua testa. È meglio essere realistici su ciò che puoi fare. Non importa quanto tu sia intelligente ed esperto, c'è ancora molto che puoi imparare.

Crescita personale/Spiritualità: procedere con cautela. Con il guerriero Marte che si fonde con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno subconscio, il risentimento e la rabbia repressi potrebbero peggiorare. Se qualcosa ti sta mangiando, non fingere di stare bene. Non hai la larghezza di banda emotiva per imbottigliare i tuoi sentimenti e tenere sotto controllo la tua rabbia. Possedere le tue emozioni rende più facile controllare il modo in cui rispondi a circostanze difficili.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sentirai le cose profondamente mentre la luna attraversa la tua enigmatica ottava casa. La rabbia, in particolare, può avere un profondo impatto, che potresti trovare difficile da scuotere. Dovresti rivolgere la tua rabbia verso un Ariete o un Capricorno, ma non mentre sei infuriato.

Amore/Amicizia: Potrebbe sorgere un conflitto tra te e un amico quando Marte ostile incontra Chirone ferito nel tuo settore sociale. Le persone che sono ferite spesso feriscono gli altri. Se sei arrabbiato o arrabbiato, va bene. Tuttavia, giocare al gioco della colpa e della vergogna o sfogare la tua rabbia ingiustamente potrebbe lasciarti con il rimpianto. Spesso è più curativo discutere i propri sentimenti con gentilezza e rispetto. Occasionalmente può anche fornire la chiusura che ti consente di lasciarti andare e andare avanti.

Carriera/Finanza: avrai il potere di perseguire il futuro che credi di meritare poiché il sole nel tuo segno si sincronizza con la guerriera Eris nella tua casa dei piani futuri. Le opportunità perse possono essere un'enorme fonte di motivazione se non perdi tempo ed energie a lamentarti di ciò che avrebbe potuto, dovuto o avrebbe potuto essere. Avrai bisogno di supporto per arrivare dove vuoi. È fondamentale non ritenere gli altri responsabili di deviazioni e passi falsi passati.

Crescita personale/spiritualità: un'analisi eccessiva di qualcosa potrebbe portare a uno scompenso mentale poiché la strategica Pallade si scontra con l'amplificatore Giove. A volte, devi accettare che ci sono cose che non puoi o non vuoi svelare. Abbraccia il mistero.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le energie della Luna Piena di oggi ti entusiasmeranno per ciò che puoi fare. Ti divertirai a mettere alla prova le tue abilità. Potrebbe sembrare che tu abbia qualcosa da dimostrare. Va bene, a patto di non sopravvalutare le tue capacità.

Amore/Amicizia: l'incontro di Venere con il guerriero Pallade nella tua casa di comunità segnala che i tuoi migliori alleati saranno donne determinate e piene di risorse. Indipendentemente dal tuo sesso, trarrai vantaggio dalla collaborazione con qualsiasi donna formidabile nella tua cerchia. Sono quelli di cui ti puoi fidare che ti guardino le spalle quando combatti per una causa che è importante per te. Ricorda solo che la lealtà va in entrambe le direzioni. Preparati a difendere le donne a cui sei vicino.

Carriera/Finanza: La luna piena nel vivace Sagittario e la tua casa di lavoro potrebbero segnalare un cambiamento significativo nella tua vita lavorativa o il completamento di un progetto importante. Raggiungere il traguardo richiederà coraggio e un po' di spavalderia. Se non riesci a raccoglierlo, faresti meglio a lasciar perdere questo. Non c'è spazio per errori di direzione e mosse false con così tanto in gioco. Preparati a scoprire di che pasta sei fatto.

Crescita personale/Spiritualità: potresti diventare ansioso per la tua immagine mentre Mercurio mentale si scontra con l'insicuro Chirone nel tuo settore della reputazione. Potresti finire per sentirti vulnerabile quando ti esponi. Tuttavia, non puoi sempre nasconderti nel tuo guscio.